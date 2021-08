Leipzig

Mitglieder von 68 Zoo-Fördervereinen aus Deutschland, Österreich, der Schweiz und den Niederlanden treffen sich im September in Leipzig. In der Tropenhalle Gondwanaland findet vom 10. bis 12. September die Jahrestagung der Gemeinschaft der Zooförderer (GdZ) statt. Erwartet werden 130 Vertreterinnen und Vertreter aus Wien, Basel, Bern, Zürich, Rotterdam, Salzburg, Berlin, München und vielen anderen Städten. Sie übernachten im Hotel The Westin.

Michael Weichert ist Vorsitzender des Freundes- und Fördervereins Leipziger Zoo. Quelle: André Kempner

Ungeahnte Welle der Solidarität

Das Tagungsthema „Zooförderer auf Zukunftskurs“ beinhaltet drei große Schwerpunkte: Auswirkungen der Corona-Pandemie, Start in die neue UN-Dekade 2021 bis 2030 „Wiederherstellung von Ökosystemen“ sowie Digitalisierung. Der Leipziger Freundes- und Förderverein ist nach 2011 wieder Gastgeber und kann zugleich wichtige Erfahrungen weitergeben. Während des Lockdowns und der monatelangen Zoo-Schließung haben die Leipziger eine ungeahnte Welle der Solidarität erlebt. Außergewöhnlich viele neue Tierpatenschaften wurden abgeschlossen, so dass sich deren Zahl fast verdoppelte: von 1400 auf 2750. Viele Tierfreunde stellten einen Mitgliedsantrag im Verein – so wuchs die Mitgliederzahl von 1592 auf 1802 Personen. „Nun geht es darum, das Wachstum zu nutzen und nachhaltig zu gestalten“, sagt Vereinspräsident Michael Weichert. Auch bei der Digitalisierung sind die Leipziger Vorreiter: Seit Juli könnenTierpatenschaften auch online abgeschlossen werden. Bisher haben die Leipziger Zooförderer in den Jahren 2020 und 2021 die Spendensumme von 1,5 Millionen Euro an den Zoo übergeben.

2022 geht es nach Rotterdam

Das Hauptprogramm der Tagung findet am Sonnabend von 9 bis 18 Uhr im Tagungsraum Mekong der Riesentropenhalle statt. Am Samstagabend wird ein festlicher Ball in der Kongresshalle gefeiert. Neu ist, dass auch die Fördervereine der Zoos und Tierparks Halle, Eilenburg, Delitzsch und Limbach-Oberfrohna bei der Organisation der Tagung mitwirken. Am Sonntag besteht deshalb für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Möglichkeit, neben dem Zoo Leipzig zusätzlich noch einen dieser Tierparks zu besuchen. Die letzte GdZ-Tagung ist 2020 coronabedingt ausgefallen, die übernächste findet 2022 in Rotterdam statt.

Von Kerstin Decker