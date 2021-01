Jahreswechsel mal anders – ein Blick nach Leipzig im Ural

Leipzig

Während bei uns schon wieder mancher Baum aus der Wohnung fliegt, stehen rund 4000 Kilometer entfernt die großen Feiern noch bevor. Im kleinen Leipzig, im Ural, an der kasachischen Grenze. Das 800-Seelen-Dorf hat einen Jahreswechsel hinter sich, der dort eine größere Rolle spielt. Und Weihnachten feiern die russisch-orthodoxen Christen erst in den kommenden Tagen. Vom 31. Dezember bis 10. Januar passiert in Russland quasi nichts; fast niemand geht zur Arbeit, und es ist keine Schule.

So leben die Leipziger im Ural – eine Videoserie Erleben Sie den Alltag in Leipzig im Ural in einer kleinen, aber feinen Videoserie.

Ein sächsischer Leipziger kennt das kleine russische Leipzig ziemlich gut: Heiko Waber (58) engagiert sich im Verein „ Leipzig – Brücke der Kulturen“ seit vielen Jahren für die Völkerfreundschaft, für den Austausch zwischen den Menschen aus Leipzig und Leipzig. Jedes Jahr gibt es gegenseitige Besuche – nur im letzten Sommer fiel die Reise flach: Corona ist im kleinen Leipzig ebenfalls ein Thema, die Regeln sind aber nicht so streng wie hier. Gaststätten dürfen bis 23 Uhr öffnen, Theater und Kinos laufen weiter – auch, wenn sie nur 30 Prozent ihrer Plätze besetzen dürfen. Es gibt aber auch in Leipzig inzwischen Infizierte. Wie viele, weiß man nicht so genau; getestet wird kaum. Aber zumindest sei im Dorf noch keiner an dem Virus gestorben, heißt es. Wer ins Krankenhaus muss, kommt nicht in die näher gelegene Klinik in Warna, sondern ins 200 Kilometer gelegene Magnitogorsk.

Fast 4000 Kilometer von Leipzig in Sachsen entfernt: Leipzig im Ural. Quelle: LVZ

Die Party beginnt in der Sauna

Einige wenige Menschen mit deutschen Wurzeln feiern auch im russischen Leipzig Heiligabend und Weihnachten vom 24. bis 26. Dezember. Ansonsten ist das Neujahrsfest von größerer Bedeutung. Der Silvesterabend beginnt in der Banja, der Sauna. „Das neue Jahr soll sauber empfangen werden“, erklärt Heiko Waber. Gegen 20 Uhr gehen die Leipziger in ihre Banjas, die dort auf fast jedem kleinen Grundstück neben dem Wohnhaus stehen. Und dann, wenn alle so richtig abgeschwitzt sind, wird gefeiert. „Die Russen sagen: So, wie das neue Jahr beginnt, so wird es dann das ganze Jahr über bleiben“, erzählt Heiko Waber. Und deshalb geht es lustig zu, und der Wodka fließt bis 5 oder 6 Uhr morgens.

Blick auf das Dorf Leipzig im Ural. Quelle: Tim Waber

Zu essen gibt es in vielen Leipziger Familien einen Olivier-Salat mit Gemüse und Hühnchen, Schuba (mit roter Beete ummantelter Hering) sowie eine spezielle Fleischsülze und Gans. Nach dem Essen werden Freunde und Nachbarn besucht, teils verkleidet, zum Beispiel in Bärenkostümen. Und zwischendrin, bis zum Neujahrsfeuerwerk, bekommen die Kinder Geschenke. Die werden von Väterchen Frost und seiner Enkelin Schneeflöckchen gebracht – der russischen Variante des Weihnachtsmanns.

Blick auf das winterlich verschneite Leipzig im Ural im Jahr 2019. Quelle: Verein Leipzig – Brücke der Kulturen

Die russische Variante von „Dinner for one“ heißt übrigens „Mit leichtem Dampf“. Ein dreistündiger Filmklassiker, den die Russen sich irgendwann um den Jahreswechsel anschauen. Das gehört ebenso zur Tradition wie die Ansprache von Vladimir Putin. Russlands Präsident fasst sich allerdings etwas kürzer; seine Neujahrsrede dauert etwa fünf Minuten.

Sünden werden mit Eiswasser abgewaschen

Das russisch-orthodoxe Weihnachtsfest wird in der Nacht vom 6. auf den 7. Januar gefeiert. Es spielt in Leipzig keine ganz große Rolle und wird im Familienkreis zelebriert; der Kirchgang gehört aber natürlich auch dazu. Die Feiern zum Jahreswechsel enden mit dem Heiligen Eisbaden vom 18. auf den 19. Januar. „Da werden die Sünden abgewaschen, Millionen Russen machen das“, erzählt Heiko Waber, dessen Verein sich für 2021 einiges vorgenommen hat – nach dem verkorksten 2020. Die Sieger eines Schulwettbewerbs in Leipzig/Ural sollen im Sommer ins sächsische Leipzig kommen – und es soll auch wieder eine große Fahrt in den Ural geben. Wenn Corona sie nicht zunichte macht.

Eine ausgezeichnete Freundschaft Der Bau eines Völkerfreundschaftsdenkmals im Jahr 2017 war der bisherige Höhepunkt der inoffiziellen Kommunalpartnerschaft zwischen den beiden Leipzigs. Es ist dem Völkerschlachtdenkmal nachempfunden (Maßstab 1:25) – 4,60 Meter hoch, 1100 Kilo schwer und aus Aluminium. Bei ihren Besuchen rücken die Sachsen auch immer wieder zu gemeinsamen Arbeitseinsätzen im Dorf an. Inzwischen sind aus dem Austausch viele persönliche Freundschaften entstanden. 2018 erhielten die russische Gemeinde und der Verein „ Leipzig – Brücke der Kulturen“ eine Auszeichnung aus den Händen der Außenminister von Russland und Deutschland, Sergej Lawrow und Heiko Maas – „für einen herausragenden Beitrag zur kommunalen und regionalen Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Russland“. bm

Von Björn Meine