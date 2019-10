Jan Lindner steht auf Progressive Rock

Bereits zum zwölften Mal geht am Wochenende das Spektakel „Dorf 1813“ über die Bühne. Der Leipziger Ortsteil Liebertwolkwitz gedenkt damit der Völkerschlacht vor 206 Jahren. Auch in Dölitz und Markkleeberg wird an das historische Ereignis erinnert – samt einer aufwendigen Gefechtsdarstellung am Sonnabend.