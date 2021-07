Leipzig

Am Montagnachmittag ist sie bei einer Schülerveranstaltung am Reclam-Gymnasium aufgetreten. Vorher stattete Janine O’Keeffe dem Leipziger Rathaus einen Besuch ab. Die 57-jährige gebürtige Australierin ist die wohl wichtigste Person im Hintergrund von Greta Thunberg. Sie etablierte die Bewegung und den Hashtag #fridaysforfuture, betreut den Facebookauftritt, steht mit Akteurinnen und Akteuren in mehr als 50 Ländern in Kontakt, hat die Marke „Fridays for Future“ im Hinblick auf geistiges Eigentum bei der EU registriert und auch die Bewegung „Parents for Future“ gegründet.

Janine O´Keeffe hinterlässt einige persönliche Gedanken in einem Gästebuch der Stadt Leipzig. Rechts Gabriele Goldfuß vom Referat Internationale Beziehungen. Quelle: Dirk Knofe

Drei Erwachsene im Hinterland von Greta Thunberg

Wie ist sie dazu gekommen? Die IT-Ingenieurin lebt seit mehr als 30 Jahren in Stockholm. Sie arbeitete schon seit Langem mit Klimaaktivisten und -aktivistinnen zusammen. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler warnten bereits seit Mitte der 1960er-Jahre vor dem Klimawandel, wurden aber von Politik und Öffentlichkeit nicht zur Kenntnis genommen. Als Greta Thunberg im Sommer 2018 ihre „Schulstreiks für das Klima“ startete, fuhr Janine O’Keeffe hin und lernte die damals 15-jährige schüchterne Schülerin kennen. Sie fand den zivilen Ungehorsam gut, unterstützte Greta in ihrem Anliegen: „Ich wollte vor allem, dass sie nicht aufgibt.“ Sie führte das wahrscheinlich erste Interview auf Englisch mit der Schülerin. Zugleich erkannte sie, dass sich mit Greta viel Aufmerksamkeit für den Klimaschutz erzeugen lässt – weil ihre Streiks von Herzen kamen.

Die schwedische Schülerin ist selbst sehr aktiv auf Instagram und Twitter, aber nicht auf Facebook. Daher eröffnete Janine O’Keeffe die Facebookseite und betreut sie als Social-Media-Managerin. Insgesamt drei ältere Erwachsene bildeten 2018 das Hinterland um Greta Thunberg – neben Janine O’Keeffe noch zwei Softwareingenieure im Alter von 45 und 60 Jahren. Einer der Männer setzte die Webseite fridaysforfuture.org auf, über die sich die Bewegung international vernetzt. Janine O’Keeffe organisierte durch ihre Verbindung nach Australien dort einen Streik, an dem im November 2018 rund 15.000 Menschen teilnahmen – das fachte die internationale Bewegung der Schulstreiks mit an.

Ein Vollzeitjob ohne Bezahlung

Mittlerweile arbeitet die Australierin in Vollzeit für Bewegung „Fridays for Future“, allerdings ohne Bezahlung. Sie hat selbst drei Kinder und lebt mit ihrem Mann von dessen Rente. Mit Greta Thunberg hatte sie auf dem Höhepunkt der Aktivitäten wöchentliche Meetings. Durch Covid wurden es weniger, dafür gibt es jetzt mehr E-Mail-Kontakte. „Sie ist eine brillante Rednerin, aber keine Person, die viele Worte macht. Besonders gut ist sie darin, Leute ihrer Altersklasse zu erreichen. Ich dagegen will die Leute der anderen Altersklassen ansprechen“, sagt Janine.

Am Mittwoch reist die Schwedin per Zug zurück nach Stockholm. Sie wird nicht dabei sein, aber sie freut sich, dass die erste Klimamesse in Leipzig am Sonnabend (10. Juli) auf dem Wilhelm-Leuschner-Platz stattfindet. „Leipzig hatte viele gute Rebellen, die die Welt veränderten“, sagt sie. In jüngerer Vergangenheit die Bürgerbewegung im November 1989. Besonders wichtig ist ihr persönlich aber Martin Luther, der in Leipzig für die Reformation der katholischen Kirche stritt.

Erste Klimamesse in Leipzig

Veranstalter der Klimamesse am Sonnabend ist das Bündnis „Leipzig fürs Klima“. Gast und Co-Moderatorin ist Luisa Neubauer, das deutsche Gesicht der Bewegung „Fridays for Future“. Von 10 bis 19 Uhr stellen sich an rund 20 Ständen Initiativen und Aktive vor, die das Thema Klimaschutz und Umweltschutz voranbringen wollen, darunter Omas for Future, Parents for Future, Psychologists for Future, Scientists for Future, Students for Future, Teachers for Future und viele andere. Im Bühnenprogramm gibt es wissenschaftliche Informationen und Diskussionen, aber auch Musik.

Von Kerstin Decker