Jedem zehnten Krankenhaus in Sachsen geht es wirtschaftlich schlecht

In die sächsische Krankenhauslandschaft wird Bewegung kommen. Während der Corona-Krise haben auch die kleinen Krankenhäuser in Sachsen Großes geleistet, unterstreicht Dr. Stephan Helm (61), Geschäftsführer der Sächsischen Krankenhausgesellschaft, im Interview mit der LVZ. Doch schon vor dem Corona-Ausbruch waren zehn bis zwölf Prozent der sächsischen Kliniken in den roten Zahlen. Diese Situation ist durch den pandemiebedingten Betten-Leerstand nicht besser geworden. „In der Spitzenzeit von Corona hatten wir im Durchschnitt einen Leerstand von rund 40 Prozent in den sächsischen Krankenhäusern“, sagt Helm.

Vor einem Jahr empfahl eine Bertelsmann-Studie eine starke Verringerung der Klinikanzahl von knapp 1400 auf deutlich unter 600. Das würde die Qualität der Patientenversorgung verbessern. Viele Krankenhäuser in Deutschland seien zu klein sind und verfügten oftmals nicht über die nötige Ausstattung und Erfahrung, hieß es.

In Sachsen gibt es 78 Krankenhäuser

In Sachsen gibt es 78 Krankenhäuser mit 116 Standorten. Darunter sind mit den beiden Universitätskliniken in Leipzig und Dresden sowie dem Klinikum in Chemnitz drei Maximalversorger. Neun Krankenhäuser, wie das Klinikum St. Georg in Leipzig, zählen zu den Schwerpunktversorgern. Zudem gibt es noch 24 Fachkrankenhäuser und 42 Regelversorger. Dies sind kleinere Krankenhäuser, die Chirurgie, innere Medizin und weiter Fachrichtungen anbieten. Nach dem Ausbruch von Covid-19 haben die kleinen Krankenhäuser in Sachsen wie die Paracelsus-Klinik in Zwickau an den Corona-Hotspots rasch und unkompliziert die Coronapatienten mit versorgt. Auch im Erzgebirge habe die erzgebirgische Krankenhausgesellschaft mit ihren vier Standorten Annaberg, Stollberg, Olbernhau und Zschopau sehr schnell reagiert und eine gute, solide ambulante und stationäre Corona-Versorgung aufgebaut, sagt Helm anerkennend.

Dr. Stephan Helm, Geschäftsführer der Sächsischen Krankenhausgesellschaft. Quelle: Dirk Knofe - Picturework.eu

Doch ihre unbeschränkte Existenzberechtigung haben sich die kleinen Krankenhäuser damit offensichtlich nicht erkämpfen können. „Wir haben ja schon vor Corona über notwendige Strukturanpassungen in der sächsischen Krankenhauslandschaft gesprochen. Da waren zehn bis zwölf Prozent der sächsischen Kliniken in den roten Zahlen“, konstatiert Helm. Es gelte ja das Prinzip, dass nur die medizinische Leistung bezahlt wird, die tatsächlich erbracht werde. „Und wir haben nun einmal in Sachsen eine demografische Entwicklung, bei der die Bevölkerungszahl in einigen ländlichen Regionen wie zum Beispiel der Lausitz zurückgeht. Da gibt es einfach weniger Patienten, so dass die Krankenhäuser schnell in wirtschaftliche Schwierigkeiten kommen“, erklärt er.

Ein Krankenhaus ist kein Selbstzweck

Unter den jetzigen Bedingungen könnten nicht alle 78 Krankenhäuser des Freistaates bestehen bleiben, räumt der Geschäftsführer der Krankenhausgesellschaft ein. Ein Krankenhaus sei ja kein Selbstzweck, sondern dazu da, die Bevölkerung zu versorgen.

Auch Sachsens Sozialministerium schließt Krankenhausschließungen nicht aus

Auch aus dem Sächsischen Sozialministerium verlautet gegenüber der LVZ, dass man bei der Krankenhausplanung ganz genau hinschauen müsse. „Die grundsätzliche Veränderung von einzelnen Krankenhausstandorten beziehungsweise möglicherweise auch deren Schließung als stationäre Einrichtung kann wohl keiner, der sich mit Gesundheitspolitik befasst, ernsthaft und mit Blick in die Zukunft von vorn herein ausschließen“, heißt es aus dem Ministerium. Maßgeblich müsse die tatsächliche und nicht nur die gefühlte Versorgungssituation vor Ort sein.

Kliniken in der Lausitz , im Erzgebirge , im Vogtland und in Mittelsachsen genauer anschauen

Derzeit gehe es jedem zehnten Krankenhaus wirtschaftlich schlecht. Diese Kliniken müsse man sich näher anschauen und zwar im regionalen Umfeld, sagt auch der Chef der Krankenhausgesellschaft. Im Blick hat er dabei den Zeitraum bis 2030. Er sieht derzeit mehrere Regionen in Sachsen, die „besonderer Aufmerksamkeit“ bedürfen: Die Lausitz mit Klinikstandorten wie Weißwasser, Hoyerswerda und der Görlitzer Grenzregion. An den Grenzen zu Polen und Tschechien fehle den Krankenhäusern generell das halbe Einzugsgebiet, wirft er ein. Außerdem nannte er das Vogtland, das Erzgebirge und Mittelsachsen. Im Erzgebirge gilt die Erreichbarkeit der medizinischen Einrichtungen als eine besondere Herausforderung, weil die Fahrten durchs Gebirge eben länger dauern als auf glatter Autobahn.

Die zu klärenden Fragen seien daher: „Wie soll in diesen Regionen die zukünftige medizinische Versorgung aussehen, und wer soll das realisieren?“ Denn, so mahnt Helm: „Wird ein Krankenhaus geschlossen, fällt mehr weg als eine stationäre Versorgung? Die große Herausforderung bleibe dann die ambulante Versorgung der Bürger.

Von Anita Kecke