Leipzig

Klaus Mildner kann sich zurücklehnen. Vor einer Impfpflicht muss dem Leiter des Altenpflegeheims St. Gertrud in Leipzig-Engelsdorf jedenfalls nicht bange werden: Von seinen 90 Pflegekräften sind nur vier ungeimpft.

Und auch diese sollen bald nachziehen. „Aus Gesprächen wissen wir, dass sie auf den Impfstoff von Novavax warten“, sagt Mildner. Der Protein-Impfstoff soll noch in diesem Januar in Sachsen zum Einsatz kommen. Dann hätte Mildner eine Impfquote von stolzen 100 Prozent.

„Sonst ist man hier fehl am Platz“

„Es gehört für mich dazu, dass man sich impfen lässt“, sagt Mildner, der selbst gelernter Krankenpfleger ist. „Sonst ist man hier fehl am Platz.“ Mildner trieb die Impfquote in seinem Altenheim hoch, indem er Impftage nur für seine Angestellten anbot.

Die Impfpflicht soll am 15. März deutschlandweit eingeführt werden. Zunächst soll sie nur für Mitarbeitende in Pflegeheimen gelten. Das bedeutet, dass die gesamte Belegschaft der Heime geimpft sein muss, nicht nur das Pflegepersonal. Wer nicht geimpft ist, darf nicht mehr auf Arbeit kommen. In Frankreich gibt es diese Regelung bereits seit Mitte September.

Auch in vielen anderen Leipziger Heimen sind die meisten Pflegerinnen und Pfleger geimpft. Das Sozial- und Gesundheitsministerium gibt für den 6. Dezember letzten Jahres einen Wert von 80 Prozent an. Die Einrichtungen müssen immer am sechsten Tag jedes Monats die Impfquote ihrer Belegschaft an das Ministerium berichten.

Impfquote von weniger als 50 Prozent in Görlitzer Pflegeheimen

In den acht Leipziger Pflegeheimen der Diakonie schwankt die Impfquote der Angestellten zwischen 63 bis 90 Prozent, erklärt der kaufmännische Vorstand Sebastian Steeck. Er blickt nicht ganz so gelassen wie Mildner auf eine mögliche Impfpflicht. „Aufgrund persönlicher Gespräche rechnen wir mit einer Reihe von Impfnachzüglern, aber wir werden auch Mitarbeitende verlieren“, so Steeck. „Nicht nur bei uns wird es dadurch zu erheblichen Personalengpässen kommen.“

Für „problematisch“ hält es Steeck, dass die Impfpflicht nur für Pflegeheime gelten soll. Die Pflege habe „in der Pandemie unschätzbare Arbeit geleistet.“ Sie nun „unter den Generalverdacht zu stellen, sie seien Treiber der Pandemie, ist nicht die Wertschätzung, die diese Menschen verdienen.“ Er sagt auch: „Wir motivieren ganz klar dazu, sich impfen zu lassen.“ Schließlich sei die Impfung „der einzige Weg aus der Pandemie.“

„Versorgung nicht mehr sichergestellt“

Außerhalb der Städte liegt die sächsische Impfquote in Pflegeheimen deutlich niedriger: 51,2 Prozent in der Sächsischen Schweiz. 50,2 Prozent in Zwickau. Den Tiefstwert erreicht Görlitz mit 49,3 Prozent. Michael Junge, Vorsitzender des Pflegerats Sachsen, besorgt das. Er könne sich vorstellen, dass mit Einführung der Impfpflicht „besonders kleine Einrichtungen oder Pflegedienste ein Problem bekommen.“

Lesen Sie auch Ein Leipziger Altenheim geht durch die Corona-Hölle – jetzt kehrt Normalität zurück

Wenn einzelne Mitarbeiter nicht mehr zur Arbeit kommen dürfen, könnte „die Versorgung nicht mehr vollständig sichergestellt sein.“

Von Josa Mania-Schlegel