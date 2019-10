Leipzig/Berlin

Die Deutsche Bahn hinkt in Sachsen der Pünktlichkeit hinterher. Im Schnitt war 2018 und 2019 jeder fünfte Zug an den Bahnhöfen in Bad Schandau, Dresden und Leipzig mit mehr als sechs Minuten Verspätung unterwegs. Das ergab eine am Dienstag veröffentlichte Antwort des Bundesverkehrsministeriums auf eine Anfrage des Bundestagsabgeordneten Torsten Herbst (FDP).

„Die Pünktlichkeitswerte der DB-Fernzüge in Sachsen sind absolut unbefriedigend – und dabei sind die komplett ausgefallenen Züge statistisch noch nicht einmal berücksichtigt“, erklärte Herbst, FDP-Obmann im Verkehrsausschuss des Bundestages: „Wenn sich dann noch Probleme mit defekten Toiletten, Türen, Klimaanlagen und im Bordrestaurant häufen, überlegen sich Fahrgäste zweimal, ob sie nicht doch ein anderes Verkehrsmittel wählen.“

Forderung: Mehr Investitionen in die Pünktlichkeit

Gerade bei der technischen Zuverlässigkeit der Züge und dem Personal habe es die DB selbst in der Hand, endlich Verbesserungen zu erreichen. Der Bahn-Vorstand bleibe bisher echte Reformen schuldig. „Mehr Geld des Bundes für die Schiene muss daher zukünftig daran geknüpft sein, dass die DB bei der Pünktlichkeit klare Fortschritte macht“, fordert Herbst.

Die Bundesregierung müsse als Eigentümer ihre Aufsicht über die Deutsche Bahn endlich konsequenter wahrnehmen. Man brauche mehr Anreize für Wettbewerb auf der Schiene. Fahrgäste in Sachsen hätten heute keine andere Wahl, als im Fernverkehr mit der DB zu fahren.

Von LVZ