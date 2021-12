Jeder vierte Leipziger Haushalt hat Anspruch auf Sozialwohnung

Leipzig

Trotz aller Preiserhöhungen gibt es auch gute Nachrichten auf dem Leipziger Wohnungsmarkt. So wurde in der vergangenen Woche ein Neubau in Anger-Crottendorf übergeben, der zwei frei finanzierte Penthouse- und acht Sozialwohnungen beherbergt. Am Mittwoch nahmen das Sozialamt sowie das Amt für Wohnungsbau und Stadterneuerung (AWS) die neuen Einheiten in der Karl-Vogel-Straße 23 ab. Am Donnerstag zogen die ersten Mieter ein.

Die Sozialwohnungen sind durchweg Vierraumwohnungen, also für Familien mit Kindern vorgesehen, erläuterte Stephan Praus. Der Chef des Leipziger Immobilienunternehmens Lewo AG hat dieses Vorhaben jedoch „ganz privat“ verwirklicht, weil es ihm „ein persönliches Herzensprojekt“ sei. „Ich hatte ein Grundstück übrig, das mich in die erfreuliche Lage versetzte, etwas an die Gemeinschaft zurückgeben zu können.“

Erst 350 Sozialwohnungen fertiggestellt

Fahrstuhl, Balkone, moderne Bäder und Energieeinsparung: Wie immer in Leipzig gibt es auch in der Karl-Vogel-Straße keine Abstriche bei der Ausstattung der geförderten Wohnungen, die nun für 15 Jahre zu einer Kaltmiete von 6,50 Euro pro Quadratmeter vermietet werden. Interessenten brauchen dafür einen weißen Wohnberechtigungsschein vom Sozialamt.

Das sechsgeschossige Wohnhaus in der Karl-Vogel-Straße 23 wurde vergangene Woche durch die Leipziger Ämter abgenommen. Es umfasst zehn Wohnungen zwischen 76 und 84 Quadratmetern – davon sind acht sozial gefördert. Die ersten Mieter ziehen vor Weihnachten ein, erklärte Bauherr Stephan Praus (rechtes Bild, Mitte). Quelle: Lewo AG

Obwohl das entsprechende Programm des Freistaates Sachsen schon 2017 gestartet wurde, sind in Leipzig aktuell erst 350 Sozialwohnungen fertiggestellt worden. Eine weit höhere Zahl befindet sich derzeit im Bau. Förderverträge konnte das AWS bislang für 1664 Einheiten abschließen, geht aus der jüngsten Fortschreibung der städtischen Wohnungsbauförderkonzeption hervor. Bis spätestens 2024 müssten sie alle bezugsfertig sein.

Allerdings steht in der Konzeption zugleich, dass der Bedarf eigentlich viel größer ist. Auf Grundlage der kommunalen Bürgerumfrage 2020 wurde ermittelt, dass 24,6 Prozent der Leipziger Haushalte Nettoeinkommen haben, die unterhalb der sächsischen Einkommensgrenzen-Verordnung für dieses Thema liegen. Die Landesregierung hatte die Sätze im März 2021 erhöht.

Zum Beispiel sind es nun für Singles 16.800 Euro netto im Jahr, für Paare 25.200 Euro. Für jeden weiteren Erwachsenen kommen 5740 Euro sowie für jedes Kind 700 Euro dazu. Die Berechnungen sind sehr kompliziert – die genannten Grenzen daher nur ungefähre Angaben. Wichtig: Für einige Personengruppen gelten weitere Freibeträge. So erhalten junge Ehepaare (bis fünf Jahre nach der Hochzeit) einen Bonus von 4000 Euro, behinderte Menschen von bis zu 4500 Euro, Unterhaltspflichtige von maximal 6000 Euro.

Über 1000 Interessenten pro Jahr

Leipzig habe einen Bedarf von 1310 neuen Sozialwohnungen pro Jahr, heißt es in der Konzeption weiter. Die Zahl ergebe sich unter anderem aus dem weiteren Zuzug, Fluktuation innerhalb der Stadt und aus Kündigungen von preisgünstigen Wohnungen, die dann teuer saniert würden. Die Mietbelastungsquote der Leipziger Haushalte liege um 26 Prozent über dem sächsischen Durchschnitt (berechnet nach den Angebotspreisen für freie Wohnungen). Für die jährlich 1310 Wohnungen ergebe sich ein Förderbedarf von 59 Millionen Euro. Tatsächlich stelle der Freistaat pro Jahr aber nur 25 Millionen Euro bereit, was für etwa 550 Wohnungen reiche. Die Summe decke also nicht mal die Hälfte des tatsächlichen Bedarfs.

Einen Weihnachtsbaum geschmückt hat der Großvermieter Vonovia an den neuen Häusern in der Leipziger Maria-Grollmuß-Straße. Vor einem Jahr wurden die 99 Wohnungen in Gohlis fertiggestellt - darunter 50 Sozialwohnungen. Alle sind vermietet. Etwa die Hälfte der 300 Bewohner sind Kinder und Jugendliche, berichtete Regionalleiter André Rudolph, der jüngst bei der Verteilung von Weihnachtssternen an die Haushalte mithalf. Quelle: Anika Dollmeyer

Dabei habe das hiesige Sozialamt allein von Mitte 2020 bis Mitte 2021 nur für Single-Haushalte 908 weiße Wohnberechtigungsscheine ausgestellt, für große Familien (mindestens fünf Personen) waren es im gleichen Zeitraum weitere 176 weiße Wohnberechtigungsscheine. Ein Großteil der Antragsteller beziehe Sozialleistungen, was sie zum Einhalten der kommunalen Erstattungssätze für die Kosten der Unterkunft (KdU) zwinge. Diese liegen weit unter einer Kaltmiete von 6,50 Euro. Deshalb habe die Stadt begonnen, für kinderreiche Familien die Differenz von 95 Cent bis 1,17 Euro pro Quadratmeter zusätzlich zu bezuschussen, damit sich auch solche Haushalte eine neue Sozialwohnung leisten können. Verträge dazu wurden bisher für 36 Wohnungen geschlossen, was die Kommune 730.000 Euro koste. Es reiche aber ebenfalls nicht aus.

Vorreiter bei dem ganzen Thema ist die Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft (LWB). Der kommunale Großvermieter hat schon den Bau von 712 Sozialwohnungen vertraglich fixiert, was 45 Prozent der Gesamtzahl entspricht. 151 davon sind bereits bezogen. Im nächsten Jahr werden 424 an der Saalfelder Straße, am Lindenauer Hafen und in der Landsberger Straße fertig. Ende 2022 soll auch das bislang größte Privatvorhaben über die Ziellinie gehen. In Wahren baut dabei die Wohnpark Flößenstraße OHG 159 Sozialwohnungen in vier Häusern – samt Tiefgarage.

Von Jens Rometsch