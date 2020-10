Leipzig

Pünktlich zum 30. Jahrestag der Wiedervereinigung erscheint Jessica Barthels Taschenbuch „ Schwalbenjahre – ein Erinnerungsportrait der DDR“ mit privaten Familienbildern in Schwarz-Weiß und Farbe, untermalt mit persönlichen Gedanken und vielen Geschichten aus einem Land, das es nicht mehr gibt.

Aufgewachsen in Leipzig

Bis zum fünften Lebensjahr wohnte die heute 35-jährige Fotografin, Autorin und Herausgeberin mit ihren Eltern in Leipzig-Schönefeld – mit Auto und Farbfernseher, aber ohne die Freiheit, einfach auf Reisen gehen zu können. Nur wenige Tage vor der Maueröffnung flüchtete die Familie über Ungarn in den Westen und wurde in Bayern sesshaft. Ein halbes Jahr später, am 1. August 1990, machte sich der Vater als Installateur selbstständig.

Flucht in den Westen

„Im Jahr 1990 war ich sechs Jahre alt, ging in den Kindergarten und lebte in einer schönen Zwei-Zimmer-Wohnung. Meine Eltern hatten mir einen kleinen Hund geschenkt, damit ich mich nicht so alleine fühle“, erzählt Jessica Barthel, Mutter einer kleinen Tochter. Am Tag der Wiedervereinigung, einem Mittwoch, sind die Eltern ihrer Arbeit nachgegangen. „Ich hatte mich am 1. August 1990 als Installateur selbstständig gemacht und war unterwegs“, erinnert sich Jens Barthel, Jahrgang 1962. Sie kamen als Ossis in den Westen und hatten lange Zeit mit Vorurteilen und Klischees zu kämpfen. „Ich habe als Trinkgeld mal eine alte Banane bekommen, während den Kollegen ein Fünfer in die Hand gedrückt wurde“, erzählt der Ex-Leipziger, der wie seine Ehefrau Simone (Jahrgang 1964) in Sellerhausen aufwuchs.

Leipzig , Berlin , New York

Auf die Frage, ob auch sie ein Ost- und Westgefühl kenne, antwortet die junge Fotografin: „Ja, auf jeden Fall. Im Westen war ich der Ossi, im Osten der Wessi.“ Als ihr die bayerischen Verhältnisse zu eng wurden, flüchtete Jessica nach New York, um dort Fotografie zu studieren. Nach vier Jahren kehrte sie nach Deutschland zurück, absolvierte ein Design-Studium in Berlin und flog anschließend erneut in die USA, um bei der „ New York Times“ als Fotoassistentin zu arbeiten. Als freischaffende Künstlerin mit Sitz in Leipzig und Berlin ist sie heute auch für die Modezeitschrift „Vogue“, die „ Financial Times“ und „Die Zeit“ unterwegs. „Solange die Menschen in Ost und West nicht die gleichen Löhne für ihre Arbeit erhalten, ist die Wiedervereinigung nicht wirklich vollzogen“, meint die freischaffende Künstlerin.

Jessica Barthel wurde in Leipzig geboren, wuchs in Bayern auf, studierte in New York und Berlin und lebt heute wieder in der Messestadt. Quelle: Daniel Böck

„ Schwalbenjahre “

Ihre ganz persönliche Ost-West Geschichte hat die Fotografin zum Gegenstand eines soziokulturellen Projekts gemacht, das im September 2019 im sozialen Netzwerk Instagram startete. Sie wollte weder die Nostalgie bedienen und die DDR-Zeit bewerten, sondern die Menschen aus der DDR ihre eigenen Wende-Storys erzählen lassen – mit privaten Bildern und Geschichten. „Ich habe viele positive Überraschungen erlebt, die Menschen waren neugierig und haben sich miteinander ausgetauscht“, plaudert die Herausgeberin der „ Schwalbenjahre“.

Das Buch „ Schwalbenjahre – ein Erinnerungsportrait der DDR“, das ab 3. Oktober im Handel und im Online-Shop erhältlich ist, gibt Einblicke in den Alltag streng katholischer Familien, Künstler und Fabrikarbeiter, zeigt Träume und Realitäten in der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik. „Ich erzähle Geschichten aus einer fast vergangenen Zeit, die in den Erinnerungen weiterlebt und Teil der bundesdeutschen Geschichte ist“, resümiert die Herausgeberin, die aus über 800 eingesendeten Bildern ein Erinnerungsporträt der DDR zusammengestellt hat.

