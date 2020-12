Jetzt abstimmen: Wählen Sie den schönsten Weihnachtsbaum aus Leipzig und der Region

Leipzig

Klassisch in Rot und Gold, mit bunter Lichterkette oder gar mit Plüschtieren statt Tannenzweigen – die Leipziger schmücken ihre Weihnachtsbäume ganz unterschiedlich. Und doch eint sie, dass sie alle es mit Liebe tun.

Zahlreiche Einsendungen haben uns in den vergangenen Tagen erreicht. Große und kleine Bäume, echte wie unechte, grüne und weiße, geschmückt mit Lametta, Strohengeln, historischen Anhängern, Samtschleifen und mehr.

Nun ist es an Ihnen, liebe Leser, aus den zehn schönsten und kreativsten Bäumen die drei auszuwählen, die Ihnen am besten gefallen. Demjenigen oder derjenigen mit dem Baum, der die meisten Stimmen auf sich vereint, winkt ein Saisonpass Gold für den Freizeitpark Belantis. Für die Plätze zwei und drei gibt es eine LVZ Überraschungsbox. Die Gewinner werden in der zweiten Januarwoche per E-Mail benachrichtigt.

Hier geht’s zur Abstimmung!

Teilnahmeschluss ist der 3. Januar 2021.

Von LVZ Familie