Leipzig

Am 25. November kommt Ex-Bundespräsident Joachim Gauck (81) nach Leipzig in die LVZ-Kuppel. In unserer Talk-Reihe „RND vor Ort“ wird sich der populäre und streitbare Ost-Politiker um 18 Uhr den Fragen von Eva Quadbeck, Leiterin unseres Berliner Büros des RedaktionsNetzwerkes Deutschland (RND), dem auch die LVZ angehört, und von LVZ-Chefredakteurin Hannah Suppa stellen. Auch für Leserinnen und Leser gibt es die Chance, Gauck im LVZ-Medienhaus Gauck hautnah und live zu erleben. Seit Ende letzter Woche läuft die Anmeldung bereits per E-Mail (chefredaktion@lvz.de). Ab dem heutigen Mittwoch können Sie sich für die Talk-Runde zudem telefonisch anmelden. Rufen Sie dazu von 10 bis 15 Uhr die Nummer 0341- 86 09 23 12 an und lassen sich registrieren. Die Hotline ist jeweils noch am Donnerstag und Freitag geschaltet.

Leipzig veränderte auch Gaucks Leben

Mit Gauck kehrt einer der angesehensten Politiker Deutschlands an den Ausgangsort der Friedlichen Revolution zurück, die auch sein Leben veränderte. Als erster Spitzenmann der Stasi-Unterlagenbehörde („Gauck-Behörde“) wurde der Rostocker Theologe bundesweit bekannt. Während und nach seiner Amtszeit als Bundespräsident (2012 bis 2017) hatte er sich wieder immer wieder pointiert zu aktuellen politischen Themen vor allem mit Blick auf ostdeutsche Lebensläufe geäußert. So monierte er, dass vielen Ostdeutschen der „absolute Durchsetzungswille“ fehle und sie deshalb in puncto Wettbewerbsmentalität mit den Westdeutschen nicht mithalten können. Auch darum wird es in der LVZ-Kuppel gehen.

Live-Übertragung auf LVZ.de

Die exklusive Runde wird im Internet auf LVZ.de und RND.de live übertragen. Aufgrund der aktuellen pandemischen Lage haben wir uns entschieden, den Abend als „2G“-Veranstaltung durchzuführen – ein entsprechender Nachweis ist zu erbringen. Das RND der MADSACK Mediengruppe war Anfang August mit der neuen Veranstaltungsreihe „RND vor Ort“ gestartet. Den Auftakt machte im Wahljahr 2021 der Talk in Kiel mit Kanzlerkandidat Olaf Scholz (SPD). Danach war Armin Laschet (CDU) zu Gast in Rostock sowie Annalena Baerbock (Grüne) in Hannover. Mit Joachim Gauck findet die neue Reihe in Leipzig nun für dieses Jahr einen prominenten Abschluss.

