Leipzig

Seine erste Reise führte den frisch gewählten Bundespräsidenten Joachim Gauck im März 2012 nach Leipzig. Noch vor seiner Vereidigung nahm er am Festakt „800 Jahre Thomana“ teil, bei dem der Geburtstag des Thomanerchores gefeiert wurde. Hunderte Leipziger versammelten sich damals vor der Thomaskirche, um das neue Staatsoberhaupt und dessen Lebensgefährtin Daniela Schadt zu begrüßen. Es gab minutenlangen Applaus.

Schon damals war der DDR-Bürgerrechtler in Leipzig kein seltener Gast. Etwa in der „Runden Ecke“, wo er zwischen 1990 und 2000 als Bundesbeauftragter für die Stasi-Unterlagen (damals bekannt als Gauck-Behörde) oft zugegen war. Immer, wenn er in Leipzig war, schaute der ehemalige Pfarrer auch später dort vorbei.

Oft in der „Runden Ecke“ mit der Stasi-Unterlagenbehörde zu Gast: Joachim Gauck. „Er hat unsere Behörde aufgebaut, hat dabei manch eine Anfeindung aushalten müssen und sie letztlich zu dem gemacht, die sie auch heute ist – eine hoch anerkannte Einrichtung zur Aufarbeitung und Erforschung der SED-Diktatur“, sagt Regina Schild, die die Leipziger Einrichtung bis Februar 2020 leitete, einmal gegenüber der LVZ. Quelle: André Kempner

Bürgerrechtler wollen „Gauck for Präsident“

Es ist der 17. Juni 2010. Ein Tag, als der Bundespräsidenten-Wahlkampf das Land sensibilisierte. DDR-Bürgerrechtler Gauck hielt an jenem Tag eine Gedenkrede zum 17. Juni 1953 in Leipzig. In der Kuppelhalle der Leipziger Volkszeitung stellte Joachim Gauck später seinen Memoirenband „Winter im Sommer – Frühling im Herbst“ vor. An jenem Abend überreichte Uwe Schwabe, Ex-Bürgerrechtler und Vorsitzender des Vereins Archiv Bürgerbewegung, dem Autor und Ex-Chef der Stasi-Unterlagen-Behörde einen von 116 Bürgerrechtlern unterzeichneten Aufruf für Gauck als Bundespräsident.

„Wir haben damals von Leipzig aus einen Aufruf gestartet ’Gauck for Präsident’, weil er anders als Wulff kein Geschöpf der Kanzlerin war“, erinnert sich Uwe Schwabe heute: „Gauck verfügte über Autorität, Integrität und war imstande, Vorbild zu sein.“ Diese damalige Initiative war zwar nicht von Erfolg gekrönt. Zwei Jahre später ist es völlig anders. Gauck siegte mit absoluter Mehrheit.

Die DDR-Bürgerrechtler Gisela Kallenbach und Uwe Schwabe (Mitte) nach der Wahl Joachim Gaucks zum Bundespräsidenten. Gauck war vom 23. März 2012 bis zum 18. März 2017 der elfte und erste parteilose Bundespräsident der Bundesrepublik Deutschland. Quelle: privat

„Er fehlt heute sehr als Bundespräsident. In Joachim Gauck sahen wir einen überzeugten Demokraten, der nicht im Verdacht stand, sich politisch instrumentalisieren zu lassen“, so Schwabe. „Er konnte treffend erklären, wie kostbar Freiheit und Demokratie sind. Wie wichtig das ist, sehen wir heute angesichts des Krieges Russlands gegen die Ukraine.“

Joachim Gauck ist 2020 Gast der LVZ-Autorenarena auf der Leipziger Messe. Quelle: Andreas Döring

Viele Leipzig-Visiten folgen

Als Bundespräsident und Privatperson folgten viele Leipzig-Visiten. Vielen dürfte sein Auftritt am 9. Oktober 2014 in Erinnerung sein. 25 Jahre nach der großen Montagsdemonstration vom 9. Oktober 1989 erinnerte er hier an die friedliche Revolution in der DDR und fand deutliche Worte, auch zur deutschen Außenpolitik. Zu den Feiern hatte er die Präsidenten Polens und Ungarns, Tschechiens und der Slowakei eingeladen.

Weitere Besuche folgten, ob nun zur Eröffnungsveranstaltung des 100. Deutschen Katholikentages am 25. Mai 2016. Gern übernahm er auch die Schirmherrschaft für „1000 Jahre Leipzig“ 2015, kam zum Gottesdienst anlässlich der Glockenweihe der Nikolaikirche im Juni 2019 und vielen anderen Anlässen.

Von Mathias Orbeck