Leipzig

Er kehrt zurück an den Ort, von der die Friedliche Revolution ausging, die auch sein Leben veränderte: Der Rostocker Theologe Joachim Gauck, ehemaliger Bundespräsident und Spitzenmann der Stasi-Unterlagenbehörde („Gauck-Behörde) kommt am 25. November zur LVZ nach Leipzig. In unserer Talk-Reihe „RND vor Ort“ stellt er sich dabei auch Ihren Fragen – und einige Leserinnen und Leser können live dabei sein.

Nach seiner Amtszeit (2012 bis 2017) hat sich der Bundespräsident a.D. immer wieder pointiert und streitbar zu aktuellen politischen Themen vor allem mit Blick auf ostdeutsche Lebensläufe geäußert. So monierte er, dass vielen Ostdeutschen der „absolute Durchsetzungswille“ fehle und sie deshalb in puncto Wettbewerbsmentalität mit den Westdeutschen nicht mithalten können. Ist das so – wie sehen Sie das?

Teilnahme an exklusiver Runde möglich

Für LVZ-Leserinnen und Leser gibt es jetzt die Chance, den 81-jährigen Politiker zu erleben und zu befragen. Der Bundespräsident a. D. stellt sich am Donnerstag, 25. November (18 Uhr), in der LVZ-Kuppel im Leipziger Medienhaus am Peterssteinweg bei „RND vor Ort“ den Fragen von Eva Quadbeck, Leiterin unseres Berliner Büros des RedaktionsNetzwerkes Deutschland (RND), dem auch die LVZ angehört, und von LVZ-Chefredakteurin Hannah Suppa. Zu der exklusiven Runde mit einer der angesehensten und gewichtigsten Stimmen in Deutschland, die wir im Internet auf LVZ.de und RND.de live übertragen, möchten wir Sie gern einladen.

Stellen Sie Ihre Frage!

Schicken Sie uns Ihre Frage, auf die Ihrer Meinung nach Joachim Gauck eine gute Antwort haben sollte. Was wollen Sie wissen? Wir sichten alle Einsendungen und laden dann Fragesteller und Fragestellerinnen in die LVZ-Kuppel ein. Bitte beachten Sie, dass wir nur Zuschriften mit vollständigen persönlichen Daten berücksichtigen können (Name, Anschrift, Geburtsort und -tag). Die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung der personenbezogenen Daten dient ausschließlich der Gewährleistung der Sicherheit der Veranstaltung. Die Daten werden nach der Veranstaltung gelöscht.

Einsendeschluss Ihrer Fragen und Anmeldungen ist der 12. November. Aufgrund der aktuellen pandemischen Lage haben wir uns entschieden, den Abend als „2G“-Veranstaltung durchzuführen – ein entsprechender Nachweis ist zu erbringen. Erleben Sie mit unserem RND und der LVZ einen besonderen Abend!

Schreiben Sie per E-Mail oder rufen Sie an!

Schreiben Sie uns einfach eine E-Mail an chefredaktion@lvz.de und stellen Sie Ihre Frage. Sie können sich auch telefonisch unter 0341- 86 09 23 12 vom 3. bis 5.November und am 8. und 9. November (jeweils 10-15 Uhr) bewerben. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen, die Teilnehmenden werden per E-Mail benachrichtigt.

Das RND der MADSACK Mediengruppe war Anfang August mit der neuen Veranstaltungsreihe „RND vor Ort“ gestartet. Den Auftakt machte im Wahljahr 2021 der Talk in Kiel mit Kanzlerkandidat Olaf Scholz (SPD). Danach war Armin Laschet (CDU) zu Gast in Rostock sowie Annalena Baerbock (Grüne) in Hannover. Mit Joachim Gauck findet die neue Reihe in Leipzig nun für dieses Jahr einen prominenten Abschluss.

Von abö