Joachim Gauck zu Gast bei der LVZ in Leipzig

Der ehemalige Bundespräsident Joachim Gauck wird am 28. April 2022 um 18.30 Uhr in der Talkreihe „RND vor Ort“ bei der Leipziger Volkszeitung zu Gast sein. Als kluger Kommentator und Mahner der Zeit hat er sich auch in den vergangenen Jahren nach dem Ende seiner Amtszeit (2012 bis 2017) immer wieder in Debatten eingemischt oder Diskussionen angeschoben.

Fragen von Frieden und Freiheit

Bei der LVZ spricht er über den Krieg gegen die Ukraine, die Fragen von Freiheit und Frieden, sein Leben und seinen Blick auf Ostdeutschland. Der Rostocker Theologe kehrt somit zurück an den Ort, von der die Friedliche Revolution ausging, die auch sein Leben radikal veränderte. Eigentlich sollte der Talk Ende November 2021 stattfinden, musste aber aufgrund der Corona-Lage abgesagt werden – wir freuen uns nun über den neuen Termin.

Leserinnen und Leser können dabei sein

LVZ-Leserinnen und Leser können an dem Abend in der Kuppel dabei sein: Melden Sie sich einfach unter www.lvz.de/gauck im Internet für die Veranstaltung an – oder telefonisch unter der Hotline-Nummer (0341) 86 09 23 12 am Freitag, 25. März zwischen 11 und 15 Uhr sowie kommenden Dienstag und Mittwoch, 29. und 30. März, zwischen 10 und 14 Uhr.

Schicken Sie uns Ihre Fragen

Möchten Sie Joachim Gauck etwas fragen? Worüber sollten wir an dem Abend sprechen? Was wollen Sie vom ehemaligen Bundespräsidenten wissen? Wir würden uns freuen, wenn Sie uns vorab Ihre Fragen schicken – melden Sie sich einfach per E-Mail an chefredaktion@lvz.de.

Neue Veranstaltungsreihe „RND vor Ort“

Das RND der MADSACK Mediengruppe war im vergangenen Jahr mit der neuen Veranstaltungsreihe „RND vor Ort“ gestartet. Olaf Scholz, Armin Laschet und Annalena Baerbock waren in Kiel, Rostock und Hannover. In Köln wird Hendrik Wüst, Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, zu Gast sein. Durch den Abend in Leipzig mit Joachim Gauck werden Eva Quadbeck, stv. Chefredakteurin des RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND), und Hannah Suppa, Chefredakteurin LVZ, führen.

