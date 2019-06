Leipzig

Der renommierte Labormediziner Joachim Thiery wird nach seiner bevorstehenden Emeritierung in Leipzig als Dekan an die Medizinische Fakultät der Carl-Albrechts-Universität Kiel wechseln. Von 1. April 2020 an wird der dann 67-jährige Professor zugleich zum Vorstand des Universitätsklinikums Schleswig-Holstein gehören. An der Uni Leipzig leitet der gebürtige Saarländer seit dem Jahr 2000 und noch bis Ende Juli 2019 das Institut für Laboratoriumsmedizin, Klinische Chemie und Molekulare Diagnostik. Seine Amtszeit wurde über das eigentliche Ruhestandsalter hinaus verlängert.

Von 2008 bis 2013 war Thiery Dekan der Medizinischen Fakultät an der Uni Leipzig. Er ist Mitglied der Sächsischen Akademie der Wissenschaften zu Leipzig und gehört zum Vorstand des Leipziger Forschungszentrums für Zivilisationserkrankungen (LIFE), an dessen Aufbau er maßgeblich beteiligt war. Außerhalb von Fachkreisen wurde er zudem als Leibarzt Wolfgang Wagners bekannt, des langjährigen Leiters der Bayreuther Festspiele und Enkels von Richard Wagner. Thierys Trauerrede nach Wagners Tod stieß 2010 weithin auf Beachtung.

Von mwö