Job-Offensive in Schkeuditz: Wo Schüler ihren Traumberuf finden können

Schkeuditz

Große Job- und Ausbildungsoffensive in Schkeuditz: Am Freitag findet in Schkeuditz die Stellenbörse JobRegional statt. Mehr als 100 Unternehmen und Bildungsträger stellen sich von 11 bis 18 Uhr im Globana-Hotel vor. Zudem gibt es verschiedene Fachvorträge, bei denen sich Interessierte informieren können. Auch die Woche der offenen Unternehmen „Schau rein!“ hält noch freie Plätze für Schkeuditzer Schülerinnen und Schüler bereit.

Noch 70 freie Plätze bei „Schau rein!“

Aus insgesamt 17 Angeboten können die Schkeuditzer Schüler vom 9. bis 13. März zur Woche der offenen Unternehmen wählen. Etwa 70 Plätze sind noch frei. „Schau rein!“ ist die größte Initiative der Berufsorientierung in Sachsen. Jedes Jahr können Schüler ab Klasse 7 eine Woche lang in die verschiedensten Unternehmen und Berufszweige schnuppern – und am Ende vielleicht ihren Traumberuf finden. „Ich freue mich, dass sich die Schkeuditzer Unternehmen und Organisationen an diesem Angebot beteiligen“, so Oberbürgermeister Rayk Bergner ( CDU). „Und ich fände es toll, wenn sich viele Schüler anmelden, um sich die Unternehmen und Berufe mal aus der Nähe anzuschauen.“ Neben DHL, Bitzer und der Sparkasse sind auch das Deutsche Rote Kreuz mit seinen Kitas und die Glesiener Haustechnik dabei. Das Angebot der Holländischen Mühle für den Beruf Koch ist bereits ausgebucht.

JobRegional im Globana

Schon am Freitag können Interessierte sich im Globana-Hotel über freie Jobs und Ausbildungsplätze erkundigen. Die JobRegional ist eine gemeinsame länderübergreifende Veranstaltung der Arbeitsagenturen Oschatz, Leipzig, Halle, Weißenfels, Dessau-Roßlau-Wittenberg sowie der Jobcenter Nordsachsen, Leipzig und Halle. „Sie richtet sich an Bewerber für Arbeits- und Ausbildungsstellen, Interessenten für Weiterbildungsangebote sowie an Unternehmen mit Personalbedarf“, so Volkmar Beier, Pressesprecher der Agentur für Arbeit Oschatz. „Der Arbeitsmarkt in Mitteldeutschland boomt. Es gibt eine Vielzahl freier Stellen zu besetzen.“ Um auch Jobwechsler anzusprechen, sei der Termin auf den Freitag gelegt und die Öffnungszeit bis 18 Uhr festgelegt worden.

Kostenloses Styling und Bewerbungsfotos

Mit dabei seien etwa 100 Unternehmen aus dem Großraum rund um das Schkeuditzer Kreuz und etwa 35 Anbieter beruflicher Weiterbildungen. Auf die Besucher warten mehr als 1000 Jobangebote, konkrete Weiterbildungsmöglichkeiten und eine Reihe interessanter Bewerbungsaktionen. Zudem gibt es einen individuellen Bewerbungscheck, kostenloses Styling sowie kostenlose Bewerbungsfotos.

Von Linda Polenz