Statt in Konzerthallen mit Musikern, Technikern und Securitys zusammenzuarbeiten, kümmert sich André Koppelt nun um pflegebedürftige Menschen. Seit Mai arbeitet er im Pflegeheim in Zwenkau. Ein Porträt.

André Koppelt ist wegen der Corona-Pandemie in Kurzarbeit und unterstützt jetzt als Pflegehilfskraft das Pflegeheim in Zwenkau. Er hofft dennoch wieder in die Veranstaltungsbranche zurückzukehren. Quelle: André Kempner