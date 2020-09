Leipzig

Wer als Leistungsbezieher in diesen Tagen einen Termin im Leipziger Jobcenter hat, fühlt sich an einen Besuch im Hochsicherheitstrakt erinnert. Zunächst wird der Besucher am Eingang von mehreren Sicherheitsdienstmitarbeitern empfangen, die den Personalausweis prüfen. Dann wird der Kunde in das Gebäude geführt. Erst geht es durch mehrere Sicherheitstüren und verlassene Gänge, bevor das Sprechzimmer des Sachbearbeiters betreten werden kann.

Die Mundschutz tragende Sachbearbeiterin sitzt in einem kleinen, karg eingerichteten Bürozimmer, ein sogenannter „Präsenzraum“, hinter Plexiglas-Scheiben, welche den Schreibtisch vor den Aerosolen der Kunden schützen soll. Mit Prüfung des Ausweises und der Übergabe eines ausgefüllten Formulars an die Sachbearbeiterin ist der Termin bereits nach fünf Minuten erledigt, der Besucher wird wieder von der Security eilig aus dem Gebäude herausgeleitet. Niemand soll unnötig lange in den Räumlichkeiten der Axis-Passage in der Georg-Schumann-Straße verweilen, in welchen sonst die Jugendberatung des Jobcenters tätig ist.

Ein halbes Jahr lang leere Warteräume

Knapp ein halbes Jahr lang war das Jobcenter in Leipzig aufgrund der Corona-Bestimmungen für Besucher geschlossen. Dort wo sonst jeden Tag zahlreiche Kunden die Warteräume füllten und darauf warteten, dass ihre Nummer endlich auf der Anzeigetafel erschien, herrschte in den vergangenen Monaten gespenstische Stille. „Der Besucherverkehr in unseren vier Gebäuden wurde zum Schutz unserer Kunden sowie unserer Mitarbeiter mit dem Lockdown auf absolute Notfallkunden beschränkt“, sagt Antje Wiesner, die Sprecherin des Jobcenter Leipzig.

Damit fiel der vorher notwendige Gang zum Jobcenter für die Beantragung der Grundsicherung weg. Im Zuge des von der Bundesregierung beschlossenen Sozialschutz-Paketes wurde das Beantragungsverfahren erleichtert, Leistungen wurden vorläufig bewilligt ohne Identitätsprüfung. „Es ging darum, dass die Menschen erst einmal schnell zu ihrem Geld kamen“, begründet Sandra Zechel, die Sprecherin der Arbeitsagentur Leipzig, diesen Schritt.

Erster Pflichttermin nach Corona-Pause

Ende September läuft nun die Frist des erleichterten Verfahrens aus - seit Monatsanfang wurden bereits die ausstehenden Identitätsprüfungen von etwa 3.400 Antragstellern nachgeholt. Der Termin ist Pflicht für jeden Leistungsbezieher: Wer grundlos nicht erscheinen sollte und auch eine zweite Einladung ignoriert, dem drohe laut Wiesner, dass „die beantragten Leistungen für die Zukunft versagt“ werden, also die Streichung aller Hartz-4-Bezüge.

In der Arbeitsagentur Leipzig gab es laut Zechel bereits seit Ende Juni wieder erste Beratungstermine. Während des Lockdowns nahm die Agentur die Arbeitslosmeldungen telefonisch und digital entgegen. Um den Gesundheitsschutz für ihre 750 Mitarbeiter und die Besucher zu gewährleisten, richtete die Behörde dafür spezielle Beratungsräume ein und besorgte Masken.

Corona treibt Digitalisierung voran

Masken, Plexiglasscheiben, Desinfektionsmittel - seit Pandemiebeginn hat sich auch der Arbeitsalltag im Leipziger Jobcenter und in der Arbeitsagentur ziemlich verändert. Seit März kam es in Leipzig zu einem sprunghaften Anstieg von Kurzarbeitergeld-Anträgen, welcher aber in den Sommermonaten bereits wieder zurückging. Aufgrund des erhöhten Arbeitsaufkommens, mussten viele Mitarbeiter nach einer kurzen Schulung in die Bearbeitung von Leistungsanträgen wechseln. So unterstützt auch die Agentursprecherin Sandra Zechel, eigentlich zuhause in der Pressearbeit, ihre Kollegen bei den Identitätsprüfungen.

Die Kommunikation mit den Kunden wurde ebenfalls ausgelagert, besonders das digitale Angebot der Behörden ersetzt bis dato viele Termine vor Ort, indem beispielsweise Unterlagen auf der Online-Plattform eingereicht werden können. „Diese Digitalisierung und den Ausbau unserer Kommunikationskanäle ohne die Notwendigkeit einer persönlichen Vorsprache verstehen wir auch mit Blick in die Zukunft als großen Gewinn für unser Haus.“, resümiert Wiesner.

Normaler Besucherverkehr ist noch ungewiss

Wann das Jobcenter allerdings wieder für den allgemeinen Besuchsverkehr offen stehen werde, sei noch ungewiss. „Dies hängt entscheidend von der Entwicklung der Pandemie ab.“ so Wiesner.

Von sk