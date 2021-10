Leipzig

Während der Corona-Pandemie haben viele Studierende ihren Job verloren, nun hat sich der Arbeitsmarkt wieder erholt. Junge Menschen, vor allem jene, die keinen Anspruch auf Bafög haben, sind zum Semesterstart auf der Suche nach einer Arbeitsstelle. Es gibt unterschiedliche Jobprofile, die sich mit einem Studium vereinbaren lassen. Dazu gehören Minijobs, Midijobs und Stellen für Werksstudierende.

Direkt an den Hochschulen und Bibliotheken finden sich außerdem viele studentische und wissenschaftliche Hilfskraftstellen. Zum Semesterstart hat die LVZ nachgefragt, wo die meisten Stellen zu finden sind und geben Tipps zur Jobsuche.

Wie finde ich schnell einen passenden Job?

Der Sprecher des Leipziger Studentenwerks Michael Mohr rät Studierenden auf Arbeitssuche, sich im Jobportal des Studentenwerks Leipzig zu registrieren. „Es war noch nie so einfach, einen passenden Job zu finden“, sagt der Sprecher. Er empfiehlt außerdem, sich gezielt zu bewerben und nicht eine Vielzahl an Bewerbungen zu verschicken. Auch für Gehaltsverhandlungen sei, aufgrund der massiven Personalsuche von Arbeitgebern, die Zeit günstig.

„Derzeit ist ein Überangebot an Jobs vorhanden“, erklärt Mohr. „Im September hatten wir sogar 600 Jobangebote, aber nur 350 Studierende, die auf der Suche waren.“ Damit liegt die Angebotsanzahl wieder bei dem Niveau der Zeit vor Corona. Wer sich in der Auswahl schwertut und ein persönliches Beratungsgespräch oder Hilfe bei der Bewerbung braucht, kann einen Termin bei der Jobvermittlung vereinbaren.

Gastronomie sucht „händeringend“ nach Personal

Minijobs in der Gastronomie seien für Studierende besonders passend, wirbt Axel Klein, Geschäftsführer des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands (Dehoga) Sachsen. Die Arbeit am Wochenende und abends passe zum Studienalltag und internationale Studierende könnten dabei ihr Deutsch verbessern. „Die Gastronomie ist eine offene, fast schon multikulturelle Branche“, erklärt Klein.

Gastronomiebetriebe suchen im Moment laut Klein „händeringend“ nach der Belegschaft, die zu Beginn von Corona weitestgehend entlassen werden musste. „Im Moment gilt es, die Studierenden zurückzuholen, die wir im ersten Lockdown verloren haben“, sagt er. Das betreffe vor allem Jobs im Lohnbereich von 450 bis 1300 Euro im Monat, also sogenannte Mini- und Midijobs.

Viele dieser Studierenden seien in der Krise zum Beispiel in den Einzelhandel abgewandert. Die Dehoga bildet Neueinsteiger in eintägigen Seminaren aus, zum Beispiel zu Tragetechniken von Tellern und Tabletts. Außerdem bündelt sie Stellenangebote in ganz Sachsen auf ihrer Homepage.

Man muss nicht unbedingt kellnern

„Der typische Studentenjob in der Gastronomie ist ein Klischee“, sagt hingegen Mohr. Im Jobportal des Studentenwerks finden sich vielseitige Arbeiten wie Reinigungstätigkeiten, Umzugshilfe oder einer Tätigkeit auf der Kinderkrebsstation. „Unser Eindruck ist, dass Studierende mit dem Job neben der Finanzierungsmöglichkeit des Studiums auch oft einen Ausgleich zu ihrem Studium suchen und daher handwerkliche Jobs gern gebucht werden.“

Jobs im IT-Bereich sind und waren schon vor Corona wenig gefragt, obwohl hier großer Bedarf bestehe. Studierende, die viel Abstand vom Studium suchen und in der Landwirtschaft aushelfen wollen, können sich nach wie vor auf der Website “Das Land hilft“ als Erntehelfer registrieren.

Was bei einem Job neben dem Studium zu beachten ist – Unabhängig von der Beschäftigungsform gelten für Studierende immer dieselben arbeitsrechtlichen Bedingungen wie für andere Arbeitnehmer. Das betrifft unter anderem das Recht auf einen schriftlichen Arbeitsvertrag, Lohnfortzahlung im Krankheitsfall und Urlaubsansprüche. – Wer als Werkstudentin oder -student arbeitet, darf maximal 20 Stunden pro Woche arbeiten. Das Studium muss vor der Arbeit Vorrang haben. In der vorlesungsfreien Zeit darf mehr gearbeitet werden. – Laut Studentenwerk werden Studierendenjobs besonders häufig als selbstständige Tätigkeiten ausgeschrieben. Diese sind risikoreicher und könne sich bei internationalen Studierenden sogar negativ auf den Aufenthaltstitel auswirken. Daher wird empfohlen, sich vorher auf jeden Fall bei der Sozialberatung des Studentenwerks beraten zu lassen. – Wer bereits Bafög bekommt, darf ein jährliches zusätzliches Einkommen von 5.421,84 Euro nicht überschreiten. Weitere Informationen sind auf der Homepage des Deutschen Studentenwerks zu finden.

Die Corona-Überbrückungshilfen sind ausgelaufen

Unter anderem wegen der sich entspannenden Situation auf dem Arbeitsmarkt kann die Corona-Nothilfe für Studierende seit vergangener Woche nicht mehr beantragt werden. Neben den KfW-Kredit für Studierende, der aufgrund Corona bis Ende 2021 zinsfrei genutzt werden kann, halfen die Überbrückungshilfen laut Bundesministerium für Bildung etwa 108.000 Studierenden in Notlagen, etwa wegen eines Jobverlusts. Ein Drittel der Geförderten sind internationale Studierende, die im Land häufig keine Unterstützung durch Familie hatten und nicht Bafög-berechtigt sind.

Von Theresa Moosmann