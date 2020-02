Jobs rund um Schkeuditz sind besonders gefragt

Schkeuditz

Am Freitag ging im Schkeuditzer Globana-Hotel die Stellenbörse Job-Regional über die Bühne. Mehr als 100 Firmen und etwa 40 Anbieter beruflicher Weiterbildungen stellten zum siebten Mal ihre Angebote vor.

Zur Galerie Eindrücke von der Börse im Globana-Hotel

„Es geht um Jobs und Qualifizierung“

„Der Arbeitsmarkt in Mitteldeutschland ist in guter Verfassung. Es gibt eine Vielzahl freier Stellen zu besetzen und die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätze hat ihren bisherigen Höchststand erreicht“, erklärte Arbeitsagenturchefin Cordula Hartrampf-Hirschberg. Gleichzeitig würden die betrieblichen Anforderungen an die Arbeitnehmer immer komplexer. „Um beides, um Jobs und Qualifizierung, geht es bei der Job-Regional.“

Mehr als 1000 Jobs

Um auch Stellenwechsler und Pendler anzusprechen, wurde die Messe extra auf den Freitag gelegt – sie war bis 18 Uhr geöffnet. „Den Wachstumstrend im Wirtschaftsraum Leipzig-Halle über die vergangenen Jahre haben die veranstaltenden Arbeitsagenturen Oschatz, Leipzig, Halle, Weißenfels und Dessau-Roßlau-Wittenberg sowie die Jobcenter Nordsachsen, Leipzig und Halle zum Anlass genommen, um genau dort für konkrete Beschäftigungsmöglichkeiten zu werben, wo aktuell die Nachfrage besonders groß ist“, so Volkmar Beier, Pressesprecher der Arbeitsagentur Oschatz. Das heißt: rund um das Schkeuditzer Kreuz. In diesem Jahr hatte die Stellenbörse mehr als 1000 Jobs zu bieten.

Von Linda Polenz