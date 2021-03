Joggerweg im Süden Leipzigs wieder gesperrt – Behörde droht mit Rückbau

Leipzig

Als hätte es noch eines Beweises bedurft: Der rechtsseitige Weg am Elsterflutbett ist derzeit gefährlich – und seit Freitag nicht ohne Grund gesperrt. Eine Esche mit morschen Wurzeln fiel am Wochenende auf den bei Joggern und Spaziergängern beliebten Weg, wurde am Montagmorgen von Mitarbeitern der Landestalsperrenverwaltung mit Sägen entfernt.

Zu viel Begängnis

Die Behörde ist zuständig für die Verkehrssicherung des stark frequentierten Weges, hatte über den Winter etwas weiter südlich einen Deichdurchlass zur Auwaldflutung gebaut. Weil das Absturzgitter dort erst Ende März fertiggestellt werden kann, der Weg aber seit seiner Öffnung vor gut einer Woche wieder voll genutzt wird, hatte die Talsperrenverwaltung die Notbremse gezogen und die Absperrgitter aufstellen lassen.

Der rechtsseitige Weg am Elsterflut- und hochflutbett im Süden Leipzigs ist seit Freitag wieder gesperrt – zumindest offiziell. Quelle: Jörg ter Vehn

Leipzig: „Die andere Flussseite genügt“

Parallel hatte sie die Stadt darüber informiert, den Weg nicht mehr zu benötigen und künftig zurückbauen und begrünen zu wollen, wenn Leipzig ihn nicht übernimmt. In einem früheren Schlagabtausch hatte die Stadt die Übernahme des Pfades zurückgewiesen – mit der Begründung, man habe ja den Weg auf der anderen Flussseite, den überregional ausgewiesenen Elsterradweg.

Gleichwohl sei es selbst während der Bauzeit im Winter zu einer starken Nutzung des gesperrten Weges gekommen, erwidert die Talsperrenmeisterei – und nimmt erneut Anlauf für eine Lösung.

Flussufer ist kein Deich mehr

Das Druckmittel: Der rechtsseitige Damm am Elsterflutbett wurde im Herbst 2019 als Deich entwidmet. Für die Landestalsperrenverwaltung sei der Weg darauf nicht mehr betriebsnotwendig. Daher sei es der Behörde auch nicht länger möglich, die Kosten für Unterhalt und Verkehrssicherung zu übernehmen, schrieb Geschäftsführer Heinz Gräfe an Leipzigs Umweltbürgermeister Heike Rosenthal (Die Linke).

Die Wurzeln dieser Esche waren faul, konnten den auch vom Eschentriebsterben bereits geschädigten Baum nicht mehr halten. Quelle: Jörg ter Vehn

Rückbau als letzte Konsequenz

„Da die enorme öffentliche Nutzung von der Stadt Leipzig bislang nicht auf den Elsterradweg gelenkt werden konnte, sehen wir in letzter Konsequenz den Rückbau des Weges als einziges auf Dauer wirksames Mittel“, sagte Gräfe. Er setzte der Kommune als Frist für eine Entscheidung den 22. März.

Hintergrund: Die Stadt drängt ohnehin seit Langem darauf, dass die Talsperrenverwaltung Ausgleich schafft für die gefällten Bäume während der Flut 2011. Entsprechend kündigte Gräfe nun an, die Deichkrone entsiegeln, hochwertig begrünen – und als Ökokontomaßnahme anmelden zu wollen.

Die Stadt Leipzig äußerte sich auf LVZ-Anfrage zu ihren Plänen bislang nicht.

Von Jörg ter Vehn