José-Carreras-Klinik: Pläne für Nachbau in Paraguay

Leipzig

Hoher Besuch ist in der Geschichte des Königshauses nichts Neues: Könige, Zaren, Feldherren waren über die Jahrhunderte hier. Seit kurzem ist das Haus Markt 17 Sitz des italienischen Honorarkonsuls in Leipzig. Dietger Niederwieser, gebürtiger Südtiroler, bekleidet dieses Amt und empfing jüngst den Chàrge de Affaires Paraguays in Deutschland, Roberto Maidana, und Alexander Prinz von Sachsen.

Dietger Niederwieser, Alexander Prinz von Sachsen und Gisela von Sachsen, Andreas Maske, Honorarkonsul Paraguays in Deutschland mit Botschafter Roberto Maidana (von links) auf dem Markt in Leipzig. Quelle: privat

Niederwieser berät via Internet bei Visiten in Südamerika

Mit dem Staat in Südamerika verbindet Niederwieser, viele Jahre Chefarzt für Hämatologie und internistische Onkologie am Universitätsklinikum, eine enge Bande. Einst bildete er mit seinem Team Ärzte aus Paraguay aus, damit auch in diesem Land Leukämie behandelt werden kann. Mittlerweile unterhält der Verein für Knochenmark- und Stammzellspenden Sachsens, als deren Vorsitzender Niederwieser tätig ist, enge Kontakte nach Paraguay. Eine Spenderkartei mit derzeit schon 1200 potenziellen Spendern wurde etabliert und ist somit Bestandteil des weltweiten Registers. In einem Krankenhaus der Hauptstadt Asuncion konnten bislang 150 Stammzelltransplantationen durchgeführt werden. Mittels Telemedizin ist Niederwieser fast täglich Partner bei den Visiten. Es gibt Pläne, in der Hauptstadt Asunción ein Krankenhaus in Anlehnung an die Leipziger José-Carreras-Klinik aufzubauen.

Diplomat Maidana würdigte die Hilfe aus Leipzig für sein Land. Prinz Alexander mit Wohnsitz in Mexiko unterhält wertvolle Kontakte auch nach Paraguay und ist damit für Aktivitäten des VKS Sachsen ein wichtiger Kommunikator und Netzwerker.

Von Thomas Mayer