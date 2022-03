Leipzig

Taufe für das jüngste Schimpansenkind im Leipziger Zoo: Der am 22. Dezember geborene Junge wurde am Donnerstag auf den Namen Badu getauft – ganz bewusst am Welt-Artenschutz-Tag, dem 3. März. Denn die westafrikanischen Schimpansen sind laut Roter Liste der Weltnaturschutzunion mit dem Status „vom Aussterben bedroht“ eingestuft. Nach aktuellem Kenntnisstand gibt es nur noch etwa 35.000 Lebewesen dieser Art.

Badu ist 100. Bewohner von Pongoland

Der kleine Badu wächst und gedeiht prächtig und wird immer aufmerksamer. Er ist das sechste Kind von Mutter Corry (45), das 20. Mitglied der Leipziger Schimpansengruppe und der 100. Bewohner von Pongoland. Dass der Kleine erst drei Monate nach seiner Geburt einen Namen erhält, hat einen Grund: Mutter Corry trägt das Jungtier immer eng an sich und wollte es nicht so recht zeigen. Somit war lange unklar, ob es sich um ein Weibchen oder ein Männchen handelt. Nachdem Mitte Februar feststand, dass es ein Junge ist, wurden Namensvorschläge gesammelt und zur Abstimmung freigegeben. Die Tierpfleger von Pongoland und die Mitarbeiter des Max-Planck-Instituts hatten zwei Wochen Zeit, ihre Stimme abzugeben. Badu hat das Rennen gemacht und wurde aus fünf Vorschlägen ausgewählt.

Die Schimpansengruppe nimmt rege Anteil an der Taufe und untersucht interessiert das Taufbanner für Badu. Quelle: Zoo Leipzig

Zoo Leipzig unterstützt weltweite Artenschutzprojekte

Der kleine Schimpanse soll exemplarisch darauf aufmerksam machen, dass seine in Westafrika beheimateten Artgenossen immer mehr ihren Lebensraum verlieren – durch Siedlungsbau, Straßenbau, Bergbau oder Wilderei. Der Leipziger Zoo unterstützt seit mehr als 20 Jahren die Wildschimpansen-Stiftung, aktuell mit jährlich 40.000 Euro. Das Geld wird vor Ort genutzt, um die Bevölkerung im Umgang mit den Schimpansen zu schulen. „Artenschutz bezieht sich nicht nur auf die Erhaltungszucht einer Art, sondern bedeutet auch Umweltbildung und Forschung“, so Michael Meyerhoff, der Artenschutzbeauftragte des Leipziger Zoos. Auch das Leipziger Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie leistet dafür einen großen Beitrag, da es im Pongoland ein Menschenaffen-Forschungszentrum für Wissenschaftler aus der ganzen Welt betreibt.

Insgesamt unterstützt der Leipziger Zoo 25 Artenschutzprojekte und -Organisationen weltweit. Dazu gehören die Goldkopflanguren in der Halong-Bucht in Nordvietnam, das Sabah-Nashorn-Projekt in Malaysia, die Nasenfrösche in Chile oder die Aussiedlung von Przewalski-Wildpferden oder Säbelantilopen.

Von Kerstin Decker