Juju bricht Herzen und Knochen im ausverkauften Täubchenthal

Leipzig

Von den oberen Rängen sieht die Menge aus wie die wogenden Wellen eines Meeres. Wenn die Rapperin Juju am Montagabend im ausverkauften Täubchenthal ihre Fans auffordert, zu ihrem Hit „Live Bitch“ Moshpits zu bilden, kann schon fast von einem Naturspektakel gesprochen werden: Statt Wellen brechen hier jedoch vielleicht eher Kiefer oder Ellenbogen.

Zur Galerie In Leipzig hat die Rapperin die Solotour für ihr Debütalbum gestartet.

Bester deutscher Act

Vor etwa einer Woche heimste sie noch den MTV European Music Award ein. Und zwar nicht für den besten weiblichen oder besten Rap Act, sondern über alle Genres und Gender hinweg, kassierte die Neuköllnerin den Preis für den besten deutschen Act. In Leipzig startete sie diese Woche dann ihre erste Solotour zu ihrem Debütalbum „Bling Bling“.

„ Leipzig ist schon einmal mies ausgerastet“

„Ich feier Leipzig schon immer. Leipzig ist auch damals mit der SXTN-Tour mies ausgerastet“, ruft sie über die schreiende Menge hinweg in ihr Mikro. Damals war sie noch im Duo-Gespann mit Nura unterwegs. Und zur Überraschung ihrer Fans hat sie dafür in Medleys verpackt noch ein paar alte Songs mitgebracht. Während bei „Fotzen im Club“ die reinste Party auf der Tanzfläche zu eskalieren scheint, singt die Halbmarokkanerin im roten Scheinwerferlicht fast romantisch sanft bei „Made 4 Love“ über den Arbeitsalltag einer Prostituierten.

Glitterkonfetti, aber keine Drogen

Ihre neuen Lieder sind auch eher Moll als Dur. Sie selbst beschreibt ihre Musik nun als viel persönlicher. Es geht um Herzschmerz und Trennungen, aber auch darum sich im Rap-Business als Frau zu behaupten. Natürlich darf der Glimmstängel nicht fehlen: „ Drogen sind scheiße“ ruft sie ins Publikum, als Antwort ertönt ein „Das sind keine Drogen“. Es regnet Glitterkonfetti während im Chor die Zeilen „Wir sind Hardcore High High High High High“ durch den Saal schallen.

80 Prozent weibliches Publikum

Die Rufe „Du geile Sau“ und „Ich will ein Kind von dir“ bringen Juju zum Lachen. Der Saal besteht zu 80 Prozent aus Frauen und ein Grinsen schiebt ihre beiden vollen Wangen nach oben, wenn sie zurückruft „Dann lass uns später eins zeugen!“. Juju ist professioneller geworden: Riesige Lettern bilden auf der Bühne ihren Namen und leuchten mal rot, mal blau, mal weiß. Flankiert werden sie von zwei großen silbernen Skorpionen, das Sternzeichen der Rapperin.

Körperbetontes Longsleeve

Ihre Bewegungen sind ausladend. Zum Glück hat sie große schwarze Stiefel an, die halten sie am Boden, während sie bei „Sommer in Berlin“ mit den Hüften schwingt. Ihre schwarzen Haare hat sie sich für den Tourstart noch frisch gefärbt und in Locken gedreht, die nun als hoher Pferdeschwanz auf ihre Schultern fallen. Normalerweise kennt man sie eher in entspannter Schlafanzugmontur, an diesem Abend sitzt das Longsleeve körperbetont. Ins Backstage ruft sie „Was habt ihr mir angezogen? Ich schwitze!“ Sie sieht richtig glücklich aus, während sie umherspringt und ein nasstriefendes T-Shirt wie einen Propeller umherschleudert. „Oh mein Gott, mein Herz geht gerade auf“, sagt sie mit Blick ins feiernde Publikum. „Ich schwör’s euch.“

Von Lotta-Clara Löwener