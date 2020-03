Jung: „Ich möchte Oberbürgermeister aller Leipziger sein“

Leipzig

Warum der Wahlsieg so knapp ausfiel und was er jetzt anpacken will, darüber sprach LVZ am Wahlabend kurz mit dem alten und neuen Oberbürgermeister Burkhard Jung ( SPD).

Warum ist es trotz der Unterstützung von Linken und Grünen am Ende doch noch so knapp für Sie ausgegangen?

Es hat sich zugespitzt auf ein Innen- und Außenthema in einer Stadt, die gespalten ist. Es hat mich nicht überrascht, dass es so gekommen ist. Jetzt muss man verbinden und zusammenführen. Da steht viel, viel Arbeit vor uns.

„Mobilität, sozialer Wohnungsbau und Klimaschutz gehen wir jetzt an“

Was war für Ihren Wahlsieg ausschlaggebend?

Dadurch, dass Linke und Grüne ihre Kandidaten zurückgezogen haben, auch Die Partei, haben wir uns zusammengesetzt und nach Schnittmengen gesucht. Wir haben nichts in Hinterzimmern ausgetüftelt, sondern wir haben ganz klar versucht, die Felder zu definieren, auf denen wir gemeinsam arbeiten wollen: Mobilität, sozialer Wohnungsbau, Klimaschutz. Diese Themen gehen wir jetzt systematisch an.

Was kommt als Erstes dran?

Das größte Thema ist Mobilität. Wir haben den Nahverkehrsplan verabschiedet. Jetzt geht es um konkrete Maßnahmenpakete im Hinblick auf Klimaschutz und Emissionen, das 365-Euro-Ticket bis hin zur Einführung eines kostenlosen öffentlichen Personennahverkehrs für Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre.

Im Gegensatz zum 365-Euro-Jahresticket, das Sie ohne Förderung vom Bund nicht umsetzen können, haben Sie mit den Linken das kostenlose Kinder- und Jugendticket bereits fest vereinbart. Was wird das die Kommune kosten?

Überschlägig haben wir das berechnet. Aber das möchte ich Ihnen heute Abend nicht in den Block diktieren.

„Ganz heftiger Wahlkampf in sozialen Medien“

Das ist Ihr dritter Wahlkampf gewesen, was hat diesen von den anderen beiden unterschieden?

Es war ein ganz heftiger Wahlkampf in den sozialen Netzwerken, die vor sieben und 14 Jahren längst nicht so eine Rolle gespielt haben. Es war ein Plakat-, ein Marketing-Wahlkampf, den ich vorher nie erlebt habe. Die CDU hat wirklich viel Geld ausgegeben, es ist gigantisch viel gewesen. Die Plakatkampagnen und die Anzeigenschaltungen haben gewirkt. Das war das Neue. Umso schöner ist es dann zu sehen, dass man auf den Straßen die Menschen im Gespräch überzeugen kann. Ich habe gemerkt, wie wichtig es ist, dass man im Gespräch bleibt, dass man um jeden Wähler, um jede Wählerin immer wieder neu kämpft.

„Ich werde auf die Menschen zugehen“

Welches Fazit ziehen Sie nach dieser Wahl?

Jetzt geht es darum, wieder zusammenzuführen und Menschen, die vielleicht nicht das Vertrauen haben, dass ich der Richtige bin, wieder einzubinden. Diese Stadt hat eine wunderbare Geschichte geschrieben und wir tun gut daran, diese Geschichte weiterzuschreiben. Ich werde jetzt zugehen auf die Menschen, die dieses Zutrauen nicht haben. Ich möchte der Oberbürgermeister aller Leipziger sein.

„Verletzungen werden auch bleiben“

Der Wahlkampf war zuletzt auch in der Wortwahl hart. Bleiben Verletzungen nach diesen Wochen zurück oder können Sie morgen wieder zur Tagesordnung übergehen?

Mit Sebastian Gemkow gibt es keine Probleme. Aber es gibt Menschen innerhalb der CDU, die haben sehr verletzt und diese Verletzungen werden auch bleiben.

Von Klaus Staeubert