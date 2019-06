Leipzig

Oberbürgermeister Burkhard Jung ( SPD) befürwortet den Bau einer Seilbahn in Leipzig. „Das wäre eine touristische Attraktion und könnte helfen, die Verkehrsprobleme in einer wachsenden Stadt auf umweltgerechte Weise zu lösen“, sagte er am Mittwoch vor Journalisten. In den nächsten zehn Jahren könne so eine Idee durchaus umgesetzt werden.

Stadt untersucht auch 29 Tunnel

Wie die LVZ vor vier Wochen exklusiv berichtet hatte, untersucht das Amt für Verkehr und Tiefbau (VTA) gegenwärtig 29 denkbare Tunnelbauten für Autos und Straßenbahnen sowie zwei Seilbahn-Strecken. Die Gondeln würden entweder vom Hauptbahnhof entlang der Parthe bis zum Zoo führen oder die Nordvorstadt mit Schönfeld verbinden. Erste Ideen dafür stammten aus einem Bürgerwettbewerb.

Gondelstrecke wäre schnell zu bauen

Jung hob hervor, dass sich eine Seilbahn viel schneller und kostengünstiger als Tunnel errichten ließen. „Wenn das eine Entlastung für andere Verkehrssarten bringt, sollten wir auch über ungewöhnliche Wege nachdenken. Der öffentliche Nahverkehr ist das Rückgrat für die gesamte Mobilität in den Städten. Er ist der Königsweg, um die Klimaschutzziele zu erreichen, das Stadt-Umland-Gefälle abzubauen und die Beteiligung aller Bürger am gesellschaftlichen Leben zu gewährleisten. Dabei bringt es aber gar nichts, den KFZ-Verkehr zu verteufeln.“

Mehrere Großstädte prüfen Seilbahnen

Auch andere deutsche Städte – wie München, Frankfurt, Stuttgart, Bonn und Wuppertal – beschäftigen sich zurzeit mit Seilbahnstrecken, um Staus auf den Straßen zu verringern. In Koblenz und Berlin sind Seilbahnen seit Jahren in Betrieb.

Von Jens Rometsch