Junge Radfahrerin in Leipzig von Lkw überrollt: Geldstrafe für Unfallfahrer

Leipzig

Es war um die Mittagszeit an diesem milden Mai-Tag, als die 20-Jährige auf ihrem Rennrad nach Hause fuhr. Ein Gutachter wird später feststellen, dass sie auf dem Radweg in der Jahnallee „zügig bis schnell“ unterwegs war. Doch das war eigentlich egal. Es gab dem Experten zufolge nichts, was die junge Frau tun konnte, um diesen Unfall zu verhindern.

An diesem 22. Mai 2019 gegen 12.30 Uhr bog ein Lkw-Fahrer am Cottaweg nach rechts ab. Er übersah die Radfahrerin und überrollte sie. Sie starb noch an der Unfallstelle. Am gestrigen Montag musste sich der Kraftfahrer am Amtsgericht Leipzig wegen fahrlässiger Tötung verantworten.

Verursachte den Tod einer 20-jährigen Radfahrerin: Kraftfahrer Omer T. ist am Montag wegen fahrlässiger Tötung verurteilt worden. Quelle: André Kempner

„Es hat gequietscht wie bei einer Reifenpanne“

„Es tut mir so leid, ich kann das gar nicht beschreiben“, sagte Omer T. (59) und entschuldigte sich bei den sichtlich mitgenommenen Eltern des Unfallopfers, die als Nebenkläger zum Prozess kamen. Der in Leipzig wohnende Serbe ist selbst Vater von drei Kindern im Alter zwischen 17 und 26 Jahren. Nach Erkenntnissen der Staatsanwaltschaft hätte er den tragischen Unfall vermeiden können, wenn er in seinen Rückspiegel geschaut hätte. Mit 15 Kilometern pro Stunde soll er an der Kleinmesse abgebogen sein, ohne vorher noch einmal zu halten. Zunächst bemerkte er offenbar nicht, dass er mit der rechten Seite seines Lasters gegen die Radfahrerin stieß. „Es hat gequietscht wie bei einer Reifenpanne, da habe ich angehalten“, so der Angeklagte. Die 20-Jährige wurde mit ihrem Rad unter dem tonnenschweren Fahrzeug eingeklemmt und mitgeschleift. Erst nach 35 Metern kam der Lkw zum Stillstand. „Bei einem rechtzeitigen Blick in den rechten Rückspiegel wäre die Radfahrerin erkennbar gewesen“, sagte ein Dekra-Gutachter vor Gericht. Auch unmittelbar vor der Kollision hätte der Lkw-Fahrer den Unfall noch vermeiden können. Ein Abbremsen einige Meter vor der Einmündung hätten demnach gereicht. Für die Staatsanwaltschaft war deshalb klar: Der Angeklagte hätte die Radfahrerin für einige Sekunden wahrnehmen können, ist also schuld an dem furchtbaren Unfall.

„Mein Mandant hätte die Radfahrerin zwingend erkennen müssen.“

„Es war ein fatales Versagen“, räumte auch Verteidiger Jan Vorwerg ein. „Mein Mandant hätte die Radfahrerin zwingend erkennen müssen.“ Omer T. würde „sofort eine längere Gefängnisstrafe antreten, wenn dies das Mädchen zurückbringen würde“.

Richterin Sabine Hahn beließ es aber bei einer Geldstrafe für den bislang völlig unbescholtenen Familienvater, verurteilte ihn zu 180 Tagessätzen à 30 Euro und zwei Monaten Fahrverbot. Man könne ein Unfallopfer nicht wieder zum Leben erwecken, sagte sie, insofern stelle sich auch die Frage: Was ist eine gerechte Strafe? Nach Einschätzung der Richterin war dieser Streckenabschnitt schon immer gefährlich. Es sei ein Wunder, dass dort nicht noch mehr Unfälle passieren. Auch Radfahrer seien sich häufig der Gefahr nicht bewusst. „Auch auf dem Radweg ist es nicht sicher“, sagte sie.

„Es schleicht sich ein Verhalten ein, dass zur Nachlässigkeit führt“

Tatsächlich hatte der tödliche Unfall der 20-Jährigen im Frühjahr 2019 eine Debatte über die Sicherheit auf Leipzigs Straße in Gang gebracht. Allein in jenem Jahr war es in Leipzig zu 1221 Unfällen mit Radfahrern gekommen. Fünf Fahrradfahrer kamen dabei ums Leben, 125 wurden schwer verletzt. Allein am Cottaweg ereigneten sich nach wenige Tage nach der tödlichen Kollision zwei weitere Unfälle, bei denen Radfahrern teilweise schwer verletzt wurden. Die Polizei hatte die Einmündung am Cottaweg als Unfallhäufungsstelle deklariert, die Verkehrsunfallkommission befasste sich mit der Angelegenheit. Erste Maßnahme der Behörden: Wegen der offensichtlichen Gefahrensituation ließ die Stadt auf dem stadtauswärtigen Radweg ein Hinweisschild anbringen, das Unfallgefahr anzeigt. Ferner ließ man den Radweg auf dem Kreuzungsbereich rot einfärben. Nach Angaben des ADFC pendeln mehr als 6000 Radfahrer zwischen der Innenstadt und Lindenau.

Nach Auffassung von Amtsrichterin Hahn ist die gefährliche Unfallstelle noch immer nicht entschärft. Ohnehin müssten stets zwei Personen in einem Lkw sitzen, findet sie. Einer, der fährt, und einer, der zusätzlich ein waches Auge auf die Straßen und Radwege hat. „Wir erleben vielfach im Straßenverkehr, dass sich ein Verhalten einschleicht, dass zur Nachlässigkeit führt“, sagte die Richterin. „Wir werden Unfälle auch künftig nicht ganz vermeiden können. Aber wir können unser Bestes tun. Der Tod dieser jungen Radfahrerin sollte uns allen Mahnung sein.“

Von Frank Döring