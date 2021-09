Junge Waschbär-Banden ziehen durch Leipzig

Leipzig

Am Montagabend gegen 20 Uhr tummelten sich auf dem Fahrradweg in der Friedrich-Ebert-Straße mehrere Waschbären. Die Tiere rannten unerschrocken um die Beobachter herum, inspizierten deren Fahrradspeichen, spielten besonders zutraulich um die parkenden Autos und ließen sich fotografieren. Und es ist nicht das erste Mal, dass Waschbären mitten in der Stadt gesichtet werden. So putzig die Tiere aussehen, so ein großes Problem stellen sie für das ökologische Gleichgewicht dar. Besonders bedrohlich sind sie für Vögel, deren Nester sie ausrauben und deren Brutstätten sie besetzen.

Wie viele Waschbären in Leipzig unterwegs sind, lässt sich laut Stadtverwaltung nicht sagen – klar ist allerdings, dass sie sich immer weiter ausbreiten. Zuletzt wurden die Tiere sogar an den Fenstern des Leipziger Sozialamtes gesichtet, im April sorgte ein Waschbär in der Südvorstadt für Schlagzeilen. Auch im Herbst sind die Tiere aktiv, Winterschlaf machen sie nicht. Martin Matzick von der Firma Messestadt Trapper fängt die Waschbären in Lebendfallen ein, wenn sie besonders stören. „Im Moment sind vor allem Geschwisterbanden von Jungtieren unterwegs, die ihr Unwesen treiben“, erzählt Matzick. Auch auf Balkonen oder Terrassen ziehen sich Waschbären manchmal zurück. Matzick empfiehlt hier, abzuwarten: Oft gehen sie wieder von allein.

Was kann man tun?

Grundsätzlich sollten Essensreste oder Tierfutter unzugänglich aufbewahrt werden, um Waschbären gar nicht anzulocken. In der kalten Jahreszeit, wenn es für Vögel schwieriger wird Futter zu finden, hängen viele Menschen Futterknödel für Vögel auf. Das lockt nicht nur gefiederte, sondern auch pelzige Stadtbewohner an. „Maisenknödel schmecken dem Waschbär gut, sie sind vor allem mit Nüssen eine gute Proteinquelle“, sagt Matzick.

Nur wegen der Waschbären würde er allerdings nicht darauf verzichten, Knödel aufzuhängen. „Die Tiere finden sonst auch etwas anderes zu essen“, erklärt er. Nistkästen und Futterknödel können zudem auch waschbärensicher aufgehängt werden. 

Nur wenige Reaktionen auf Waschbären sind wirksam

Wenn Vorsichtsmaßnahmen nicht gegriffen haben und ein Waschbär in Haus und Garten ein und aus geht, gibt es nur wenige sinnvolle Reaktionen. Dazu gehören Lebendfallen und das Einschalten eines Jägers wie Martin Matzick. Wenn sich ein Waschbär im eigenen Haus aufgehalten hat, ist es wichtig, den Raum nach Kot zu untersuchen und diesen nicht ohne Handschuhe anzufassen, weil er Krankheiten übertragen kann.

Die Jagd auf den Waschbär dämmt die Population allerdings nicht ein: Darauf reagieren Waschbärenweibchen laut der Stadt Leipzig mit vermehrter Fortpflanzung. Laute Musik oder Hunde sind ebenfalls wenig wirksam, selbstständiges Einfangen oder gar Töten sind nicht legal. Letztendlich gilt: Der Waschbär lässt sich kaum vertreiben. Erst wenn er sich nicht mehr wohlfühlt, wird er verschwinden.

Von Theresa Moosmann