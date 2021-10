Juristin Elisa Hoven über den schwierigen Umgang mit Demonstrationen in der Pandemie

Leipzig

Vor knapp einem Jahr kam es in Leipzig bei Demonstrationen der „Querdenker“-Bewegung zu gewalttätigen Auseinandersetzungen mit der Polizei. Am Hauptbahnhof war es einigen Teilnehmern gelungen, Absperrungen zu durchbrechen und über den Innenstadtring auf den Augustusplatz zu ziehen. Dort wurde die Kundgebung später von der Polizei aufgelöst, da die meisten Teilnehmer keinen Mund-Nasen-Schutz trugen. Am Abend verlagerten sich die Proteste nach Connewitz, dort wurden Straßenbarrikaden errichtet und eine Polizeiwache attackiert; die Polizei ging mit Wasserwerfern und Räumpanzern vor.

Nach den Bildern aus Leipzig haben sich viele gefragt, weshalb eine Demonstration, an der nach Schätzungen von Beobachtern fast 20 000 Menschen teilnahmen, in einer Pandemie überhaupt erlaubt werden konnte. Treffen mit Freunden und Familie wurden eingeschränkt, in Geschäften und Lokalen durften sich nur wenige Personen aufhalten – aber auf dem Augustusplatz stehen dicht gedrängt tausende Menschen ohne Abstand oder Mund-Nasen-Schutz.

Dahinter steht Artikel 8 unseres Grundgesetzes oder auch Artikel 23 der Sächsischen Verfassung. Sie gewährleisten den Bürgerinnen und Bürgern das Recht, sich zu versammeln und ihren politischen Meinungen Ausdruck zu verleihen. Das Bundesverfassungsgericht hat die Bedeutung der Versammlungsfreiheit immer wieder betont: In einer Demokratie ist es unentbehrlich, dass sich Menschen zusammenschließen und ihre Positionen öffentlich formulieren können. Bürgerinnen und Bürger müssen die Möglichkeit haben, ihre Unzufriedenheit mit politischen Entscheidungen deutlich zu machen und für ihre Ansichten zu werben – damit ihre Haltung vielleicht eines Tages zur Meinung der Mehrheit wird.

Pauschal verbieten durfte man Demonstrationen auch während der Pandemie daher nicht. Gerade in Zeiten, in denen die Regierungen erhebliche Grundrechtseingriffe vorgenommen und das soziale Leben der Menschen bedeutend eingeschränkt haben, musste eine kritische Auseinandersetzung mit den Maßnahmen grundsätzlich möglich sein. Alles andere wäre mit dem Anspruch, den ein demokratischer Staat an sich stellen muss, kaum vereinbar.

Einzelfallprüfung notwendig

Damit ist allerdings noch nicht die Frage beantwortet, unter welchen Voraussetzungen Demonstrationen stattfinden dürfen. Grundsätzlich erlaubt die Versammlungsfreiheit den Veranstaltern, über Inhalte, Ort und Zeitpunkt selbst zu bestimmen. Das ist auch richtig so, da eine Veranstaltung zum Beispiel in der Mitte einer Stadt eine ganz andere Wirkung hat als in einem Außenbezirk. Die Verfassung erlaubt bei Veranstaltungen unter freiem Himmel aber ausdrücklich Einschränkungen. Keine Rolle darf dabei spielen, ob das Anliegen der Demonstration richtig oder vernünftig ist. Entscheidend ist aber, ob von der Versammlung Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung ausgehen. Die Gerichte müssen sich jeden Einzelfall genau ansehen und überlegen, ob mögliche Risiken auch durch die Erteilung von Auflagen ausgeräumt werden können.

Wie war es vor einem Jahr in Leipzig? Die Stadt Leipzig hatte die an- gemeldete „Querdenker“-Demonstration mit 20 000 Teilnehmern auf das neue Messegelände verlegt. Dagegen wehrten sich die Veranstalter und zogen vor Gericht. Während das Landgericht Leipzig den Bescheid der Stadt noch bestätigte, hob das Oberverwaltungsgericht Bautzen ihn auf und erlaubte die Demonstration in der Innenstadt. Allerdings nur unter der Voraussetzung, dass höchstens 16000 Teilnehmer kommen durften, die Pflicht zur Maskentragung eingehalten werden musste und es sich um eine reine „Standversammlung“ handeln würde. Gegen alle drei Auflagen wurde verstoßen und die Versammlung daher zu Recht von der Polizei aufgelöst.

Weitreichende Folgen

Für künftige Versammlungen hatten die Ereignisse in Leipzig erhebliche Folgen. Im März und April dieses Jahres wurden zwei Demonstrationen der „Querdenker“ in Dresden verboten. Gestützt wurden die Verbote auch auf die Erfahrungen aus früheren Versammlungen. Sie hätten gezeigt, dass sich die mit einer Demonstration verbundenen Infektionsgefahren hier nicht durch Auflagen beseitigen ließen. Es könne gerade in der „Querdenker“-Szene nicht damit gerechnet werden, dass sich die Teilnehmer an das Abstandsgebot und an Auflagen wie die Pflicht zum Tragen des Mund-Nasen-Schutzes halten würden. Und in Anbetracht der Vielzahl der Demonstranten könne auch die Polizei die Einhaltung der Regeln nicht mehr effektiv durchsetzen.

Und hier stehen wir vor einer ganz schwierigen Situation. Das besondere Problem liegt hier darin, dass die Demonstrationsteilnehmer ja gerade gegen die Regeln und Auflagen protestieren, die ihnen in der Versammlung auferlegt werden. Wir verlangen also, dass derjenige, der gegen die Maskenpflicht auf die Straße geht, dabei eine Maske trägt. Verbote der Versammlungen passen dann ins Narrativ der „Corona-Diktatur“: Der Staat unterdrücke mit eben jenen Regeln, die für freiheitswidrig gehalten werden, die Kritik an ihm. Es ist aber natürlich richtig, dass Versammlungen verboten werden, bei denen es typischerweise zu massenhaften Rechtsverstößen kommt und bei denen Gefahren für die öffentliche Sicherheit nicht durch Auflagen ausgeräumt werden können. Das muss der Staat nicht hinnehmen und das wäre auch gegenüber den übrigen Bürgerinnen und Bürgern nicht vermittelbar.

Mit dem Abbau von Corona-Schutzmaßnahmen entspannt sich die Situation derzeit. Aber das nächste Streitthema liegt schon auf dem Tisch: 3G- und 2G-Regelungen werden Menschen dazu veranlassen, auf die Straße zu gehen. Städte und Gerichte werden dann sehr genau prüfen müssen, unter welchen Bedingungen die Versammlungen zulässig sind. Ihre Aufgabe ist keine leichte: Das gewichtige Grundrecht der Versammlungsfreiheit darf nicht vorschnell eingeschränkt werden – und zugleich dürfen sich die Bilder aus dem vergangenen Jahr nicht wiederholen.

Von Elisa Hoven