Kabarettist Meigl Hoffmann über den Leipziger Zoo und das Rosental

Leipzig

Im kommenden Frühjahr will der Zoo mit dem Bau seiner neuen Erlebniswelt „ Feuerland“ beginnen. Doch schon die bauvorbereitenden Arbeiten, die in das Rosental eingreifen, lösten bei Anwohnern Empörung aus. Offensichtlich hatte sich da im Laufe der Jahre bei ihnen einiger Frust über den Zoo und dessen Umgang mit angrenzendem Stadtwald und Nachbarn aufgestaut, meint unser Gastautor, der Leipziger Kabarettist Meigl Hoffmann:

Um eines gleich vorweg zu sagen, die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Zoos leisten seit vielen Jahren hervorragende Arbeit. Ihr hingebungsvolles Engagement im Tier-und Naturschutz ist beispielhaft und findet auch international Beachtung. In den schwierigen Zeiten nach der Wiedervereinigung hat der Zoo viel für das Renommee der Stadt Leipzig getan und war ein Motor für die touristische Erschließung unserer Stadt und der damit verbundenen positiven Effekte auf die regionale Wirtschaft.

Maß und Blick für die Nachbarschaft abhanden gekommen

Bei so vielen Erfolgsmeldungen scheint dem Zoo leider an irgendeiner Stelle das Maß und der Blick für die unmittelbare Nachbarschaft abhanden gekommen zu sein.

Seit Jahren bedient sich der expandierende Zoo bei Grundstücksbedarf beim Stadtwald Rosental. Zum Teil ohne jegliches Augenmaß. Da werden neue Zäune unmittelbar an Spazierwege gesetzt und die einstige Anmutung des Waldes zur Zumutung. Asphaltierte Wirtschaftswege wurden angelegt, kameraüberwachte Wirtschaftseinfahrten, stacheldrahtbewehrte Zäune und Sichtbarrieren errichtet. Mit der „Südamerikaanlage B“ rückt man nun nicht nur dem Haupteingang des Rosentals an der Emil-Fuchs-Straße zu Leibe, auch ein 250 Meter langer und bis zu fünf Meter breiter Grünstreifen vom Eingang bis zum ehemaligen Schwanenteich wurde per Einzäunung dem Zoo zugeschlagen. Fassungslos und wütend nehmen die Anwohner und Spaziergänger den weiteren Verlust der Aufenthaltsqualität im ohnehin durch Trockenheit, Borkenkäfer und Rußrindenkrankheit schwer gezeichneten Rosentals zur Kenntnis.

Ein rechnerisches Husarenstück

Im LVZ-Artikel „Was baut der Leipziger Zoo am Rosental?“ erklärte die Sprecherin des Zoos, dass alles seine Richtigkeit hätte und sich die Fläche des Zoos nach einem Grundstückstausch sogar verkleinern würde. Das ist nun wirklich ein rechnerisches Husarenstück: Der Zoo wird kleiner, obwohl er sich vergrößert. Wie geht das wohl? Auf der jetzigen Feuerland-Baustelle verläuft das seit den 50er-Jahren verfüllte Flussbett des Pleißmühlgrabens. Diesen Flussarm sähe die Stadt gern wieder offen, so wie es verschiedene Gewässer- und Hochwasserschutz-Richtlinien vorsehen. Dadurch würde allerdings der Zoo bebaubare Fläche verlieren. Also gleicht man die sich „verflüssigenden“ Quadratmeter durch Rosentalfläche wieder aus. Dass der Fluss dann aber immer noch auf dem Zoogelände verläuft und der Zoo de facto seine Fläche vergrößert, spielt bei dieser verwaltungstechnischen Matheolympiade keine Rolle.

Hier verhandelt also, natürlich ohne Interessenkonflikte, der Zoo, dessen Anteilseigner zu 100 Prozent die Stadt ist, mit dem Grünflächenamt der Stadt über eine kommunale Grünfläche der Stadt. Merken Sie was?

Wasserwelten für Pinguine im Zoo, vertrockneter Schwanenteich im Rosental

Wenn die Sprecherin des Zoos im LVZ-Artikel von zoologischen Erlebniswelten fabuliert, so darf man sich doch fragen: Was ist mit der Erlebniswelt des einfachen Leipzigers? Die Sprecherin kündigt Wasserwelten für Pinguine und einen Unterwassertunnel an und keine hundert Meter weiter vertrocknet der Schwanenteich. Will der Zoo vielleicht dem Betrachter mit seinen Sichtschutzzäunen nicht den Ein-, sondern den Ausblick auf eine desolate, heimische Natur verwehren? Der jetzige Anblick des Rosentals wäre tatsächlich sehr schlecht fürs Geschäft. Da sind wir beim Punkt. Rein rechnerisch ist ein prosperierender Zoo gegenüber einem Stadtpark klar im Vorteil. Der Mehrwert des Rosentalbesuchs ist monetär nicht zu beziffern, sondern nur ideell, emotional. Aber gilt es nicht gerade in Zeiten von Flugverbot und Lockdown die städtischen Grünflächen wieder mehr zu fördern? Mit Fingerspitzengefühl und Augenmaß? Was braucht es mehr als gegenseitiges Verständnis und guten Willen, betriebswirtschaftliche mit bürgerschaftlichen Interessen zu versöhnen?

Vielleicht schaffen wir nach dem Gegeneinander von Zoo und Rosental ein gedeihliches Nebeneinander, besser noch Miteinander. Natur- und Tierschutz vor der Haustüre. Mit Feuerland UND Schwanenteich. Damit hätte das Rosental wieder eine Perspektive und der Zoo eine Zukunft. Ich habe (erstmal) fertig!

Von Meigl Hoffmann