Der Anschlag am Mittwoch auf die Synagoge in Halle hätte auch die Leipziger Gemeinde treffen können, sagt Martin Maslaton. Mit dem Unterschied: In der Messestadt wäre der Neonazi womöglich nicht durch die Türen aufgehalten worden. Der Vorsitzende der Repräsentantenversammlung fordert deshalb dringende Nachbesserungen bei der Sicherheit am und im Gotteshaus.