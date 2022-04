Leipzig

Der April brachte die ersten warmen Tage des Jahres. Nun müssen die Jacken und Schals doch wieder aus den Schränken geholt werden: Zum Wochenende kühlt es deutlich ab. Auf den Osterspaziergang muss trotzdem nicht verzichtet werden, denn es bleibt größtenteils trocken und auch die Sonne zeigt sich an vielen Stellen.

Kälte-Ei zum Osterwochenende

Zu Ostern bringt das launische Aprilwetter ein Kälteei. Während erst am Mittwoch Höchsttemperaturen bis zu 22 Grad erreicht wurden, sorgen kalte Luftmassen dafür, dass man sich an den Feiertagen doch wieder dick anziehen muss. „So warm wie in den vergangenen Tagen wird es nicht mehr werden“, kündigt Diplom-Meteorologe Dominik Jung, Geschäftsführer beim Wetterdienst Q.met, an. Schon am Karfreitag wird es mit Temperaturen zwischen 11 und 13 Grad deutlich kälter in Sachsen. Die Sonne versteckt sich hinter einer Wolkendecke, am Nachmittag kann es Schauer geben.

Sonnig aber kühl

Am Samstag und Sonntag lichten sich die Wolken und machen Platz für trockene, sonnige Tage, so der Meteorologe. Mit Temperaturen zwischen 10 und 13 Grad bleibt es aber kühl in Sachsen, bestätigt auch Jens Oehmichen vom Deutschen Wetterdienst. Diese Tendenz setzt sich am Sonntag fort. In Leipzig werden Temperaturen bis zu 14 Grad erwartet.

Auch am Ostermontag wird ein Mix aus Sonne und Wolken und Temperaturen zwischen 11 und 14 Grad vorausgesagt. „Das Wetter zu Ostern wird nicht unfreundlich“, so der Wetterexperte. Wer sich warm anzieht, kann das ganze Wochenende lang Osterspaziergänge genießen. Auch die Ostereiersuche muss nicht ins Wasser fallen: von Samstag bis Montag soll es größtenteils trocken bleiben, so Oehmichen. Nur am Montag kann es vereinzelt zu Niederschlägen kommen.

Pflanzen lieber nochmal reinholen

Wer auf dem Balkon oder im Garten bereits empfindliche Pflanzen hat, sollte diese lieber reinholen, empfiehlt Oehmichen. In der Nacht zum Samstag kann es besonders in höheren Regionen wie im Erzgebirge vereinzelt zu Frost kommen. Auch die Nacht zum Ostersonntag wird kalt. Die Temperaturen fallen bis auf minus 2 Grad. Das Kälte-Ei bringt Bodenfrost, warnt Oehmichen. Schnee soll es am Wochenende jedoch selbst im Erzgebirge nicht geben, so der Wetterexperte vom Deutschen Wetterdienst.

Von Fabienne Küchler