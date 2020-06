Leipzig

Ganz natürlich geht am besten: In diesem Jahr wird es wohl keinen Kahlfraß durch Schwammspinner-Raupen am Cospudener See geben. Die Larven der Brackwespen haben großen Anteil daran.

Task Force gebildet

Wie berichtet, hatten sich Stadt und Forstbezirk in diesem Frühjahr zusammengetan, um den erwarteten Ansturm der Schwammspinner-Raupen nach der Massenvermehrung im Vorjahr genau im Blick zu behalten. Bekanntlich sind die Raupen der nachtaktiven Schmetterlingsart gefräßig, können große Laubwaldbestände kahl futtern. Durch das trocken-warme Wetter hatte sich die Schmetterlingsart strak vermehrt.

Kot auf weißen Tüchern

Aber nachdem viele der Larven bereits lange vor dem Blattaustrieb beobachtet wurden und dadurch schadlos blieben, fraßen auch die später geschlüpften Tierchen nur wenig von den Beständen. Zur besseren Einschätzung wurden sogar weiße Tücher in den Bäumen aufgehängt, um durch den Kotbefall auf die Fraßaktivität des Schwammspinners schließen zu können. Das Ergebnis war eindeutig: Nur wenig Kot fand sich darauf, also waren auch nur wenig Tiere aktiv.

Nützling frisst Schädling

Mitte Mai fanden die Forstexperten dann die Erklärung dafür. Die Brackwespe hatte ihre Eier auf den Larven des Schwammspinners abgelegt. Die Larven des Nützlings ernährten sich von den Larven des Schädlings. Dessen Population wurde so auf biologische Art und Weise zurückgedrängt – und der Roteichenbestand am Cospudener See und die Pappeln am Kulkwitzer See bleiben vom Kahlfraß verschont.

