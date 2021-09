Leipzig

Im Mai gab es in Leipzig schon ein paar ungewöhnlich kalte Tage. Doch dass sich noch im Hochsommermonat August Mieterinnen und Mieter melden, weil ihre Heizung nicht geht, ist sogar für Anke Matejka vom Leipziger Mieterverein neu.

Zum Beispiel beklagten Anfang dieser Woche Bewohnerinnen und Bewohner der Südvorstadt, dass ihre private Hausverwaltung die Heizung bei 18 Grad Raumtemperatur nicht einschalten wollte. Dies geschehe grundsätzlich erst im Oktober – unabhängig von aktuellen Wetterlagen, wies der Verwalter ihre Bitte ab.

Heizperiode läuft meist von Oktober bis April

Doch ganz so einfach ist die Sache nicht, erläuterte Matejka. „In vielen Mietverträgen ist eine Heizperiode vom 1. Oktober bis 30. April vereinbart. Bei anhaltend niedrigen Temperaturen sind die Vermieter trotzdem verpflichtet, die Heizanlage auch außerhalb dieses Zeitraums in Betrieb zu halten“, so die Geschäftsführerin des Mietervereins Leipzig.

In der Rechtsprechung werde dabei auf die Außen- und Innentemperatur abgestellt. „Sinkt die Außentemperatur an drei Tagen hintereinander unter zwölf Grad Celsius, muss die Heizung wieder in Betrieb genommen werden.“ Gleiches gelte, wenn die Zimmertemperatur tagsüber auch nur zeitweise unter 18 Grad Celsius liegt und zu erwarten ist, dass die niedrigen Temperaturen länger als ein bis zwei Tage anhalten werden.

16 Grad drinnen sind gesundheitsgefährdend

In Wohnräumen müsse grundsätzlich von 7 bis 23 Uhr eine Temperatur von 20 bis 22 Grad (Letzteres zumindest im Bad) erreichbar sein. Nachts seien mindestens 17 bis 18 Grad Celsius zu gewährleisten, weil Temperaturen darunter als gesundheitsgefährdend gelten. „Bei 16 Grad muss der Vermieter unverzüglich handeln.“

Andernfalls könne unter Umständen die Miete gemindert werden und bei längeren Zeiträumen Schadensersatz für die Nutzung alternativer Wärmequellen (wie eine Elektro-Heizung) verlangt werden.

Temperaturfühler bei Leipzigs Großvermietern

Bei Leipzigs großen Wohnungsgesellschaften müssen sich die Mieter aber kaum Sorgen machen, in ihrem Zuhause zu frieren. Sowohl die kommunale LWB auch die Genossenschaft Kontakt erklärten, dass ihre Häuser in den allermeisten Fällen über Heizanlagen mit Temperaturfühlern verfügen. Die schalten sich auch im Sommer automatisch ein, wenn es mal kalt wird.

Von Jens Rometsch