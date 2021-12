Kampagne in Paris: 300 Plakate werben für abgesagten Leipziger Weihnachtsmarkt

Paris

Wer in diesen Tagen die Pariser U-Bahn, also die Métro, nimmt, kann über ein Werbeplakat stutzig werden. „Votre Lebkuchen vous attend à Leipzig!“ wird darauf versprochen. „Ihr Lebkuchen erwartet Sie in Leipzig!“ Darunter eine Abbildung des prall gefüllten, leuchtenden Leipziger Weihnachtsmarktes.

Ja, wirklich: Leipzig wirbt seit einer Woche in Paris für seinen Lebkuchen – und für seinen längst abgesagten Weihnachtsmarkt. Das abgebildete Foto stammt aus einem anderen Jahr. Warum sollen die mehr als vier Millionen Pariserinnen und Pariser, die täglich Métro fahren, jetzt Lust auf Leipziger Weihnacht bekommen, die es doch gar nicht gibt?

Irren bald Franzosen über den leeren Leipziger Markt?

„Die kurzfristige Absage hat uns alle sehr traurig gemacht“, sagt Dana Marschner, zuständig für internationale PR bei der Leipzig Tourismus und Marketing GmbH (LTM). Die Leipziger Werbeinitiative hatte die Kampagne geschaltet. Bezahlt wird sie vom Freistaat Sachsen. Wie teuer sie ist, war nicht zu erfahren. Zum Zeitpunkt der Weihnachtsmarktabsage waren die insgesamt 300 Plakate für Paris bereits fertig gedruckt. „Daher haben wir uns auch im Sinne der Nachhaltigkeit dafür entschieden, sie trotzdem auszuspielen.“ Und die Plakate sollen hängen bleiben – noch den ganzen Dezember lang.

Auch an der Metro-Station Edgar Quintet im Pariser Viertel Montparnasse wird für den Leipziger Weihnachtsmarkt geworben. Quelle: Privat

Bei allem Umweltbewusstsein: Ist das wirklich eine bonne idée? Irren bald lauter Französinnen und Franzosen über den leer gefegten Leipziger Markt auf der vergeblichen Suche nach Glühwein und Lebkuchen?

„Die Franzosen“ seien über die Absage „informiert“

„Nein, nein“, sagt Marschner. Es gehe hier ja nicht nur um den Weihnachtsmarkt. Der eigentliche Hintergrund der Kampagne sei die neue Flugverbindung, die es seit November zwischen Leipzig und Paris gibt. Jeden Dienstag und Sonnabend verkehrt eine spanische Linie zwischen den Städten. Zwei Stunden dauert die Reise. Die Flüge habe man jetzt in Paris bewerben wollen, so Marschner. Zur Buchung komme man auch über den QR-Code auf dem Plakat. Das Weihnachtsmarkt-Foto habe die LTM eher passend zur Jahreszeit gewählt.

Mit enttäuschten Gästen aus Paris sei nun aber nicht zu rechnen. Schließlich, so Marschner, würde auf der Website zum Plakat alles aufgeklärt. Alle neuen Infos seien „digital eingepflegt, so dass die Franzosen informiert sind“. Etwa darüber, dass der Leipziger Weihnachtsmarkt dieses Jahr ausfällt.

Außerdem, fährt die Tourismus-Beauftragte fort, sei da ja noch das Gewinnspiel. Wer auf die Website der Weihnachtsmarktplakate gehe, könne daran teilnehmen. Der Preis: Eine Reise nach Leipzig, für zwei Personen. 3000 Menschen haben bislang teilgenommen. Die glückliche Pariserin oder der Pariser soll noch diese Woche gezogen werden.

Alles, was Ihren Heimatort bewegt – per Mail Newsletter abonnieren und wissen, was in Ihrem Ort gerade wichtig ist: den Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

In Paris findet der Weihnachtsmarkt statt

Man könne, sagt Marschner, den Preis „natürlich auch noch im Jahr 2022 einlösen.“ Vielleicht, so die Hoffnung, glüht und duftet es dann ja wieder auf dem Leipziger Markt.

Bis dahin können sich die Pariserinnen und Pariser noch problemlos zu Hause vergnügen: Auf den Champs-Élysées ist der Weihnachtsmarkt wie geplant seit dem 20. November geöffnet.

Von Josa Mania-Schlegel