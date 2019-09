Kampf dem plötzlichen Herztod – Leipzig wird europaweites Forschungszentrum

Leipzig

Riesen-Coup in puncto weltweites Renommee für das Leipziger Herzzentrum: Bei einem neuen europaweiten Forschungsprojekt im Kampf gegen den plötzlichen Herztod hat sich das internationale Mediziner-Team aus Sachsen gegen dutzende hochkarätige europäische Mitbewerber durchgesetzt. Das sagte der ärztliche Direktor des Herzzentrums, Professor Gerhard Hindricks, in einem Interview mit der Leipziger Volkszeitung.

Demnach fördert die EU das Forschungsvorhaben der Leipziger Spitzenmediziner mit der Höchstsumme von 20 Millionen Euro. „Es ist der größte Zuschlag, den die EU für öffentlich geförderte Einzelprojekte überhaupt vergibt“, zeigte sich Hindricks von der Entscheidung beeindruckt. Es sei ein unglaublicher Erfolg, dass diese gewaltige Summe für Forschung in Leipzig ausgegeben werden könne.

„Das ist ein ungelöstes Problem“

Bei der sogenannten Defibrillator-Therapie – so der offizielle Name des Leipziger Projekts – geht es um die intensive Erforschung von Ursachen und Vermeidung des plötzlichen Herztods. Die Zivilisationskrankheit fordert in Europa jährlich 300 000 Tote. „Das ist ein ungelöstes Problem, von dem wir lange geglaubt haben, dass es mit der flächendeckenden Implantation von Defibrilatoren (Schockgeber, d. A.) gelöst werden kann“, sagte Hindricks.

Die Herz-Mediziner haben lernen müssen, dass es heute noch immer „nicht ausreichend gut gelingt, die Patienten mit einem hohen Risiko für den plötzlichen Herztod präzise genug zu erkennen“. Zweifel an der herkömmlichen Therapie seien schon vor fünf Jahren aufgekommen, so der Klinikchef. „Wir können keine Behandlungen vertreten, die auf Studien basieren, die mehr 20 Jahre alt sind.“ Das sei dann der Ausgangspunkt gewesen, um sich als Klinik und Forschungsstandort Leipzig für die EU-Förderung zu bewerben.

Daten aus ganz Europa

Am Ende, so Hindricks, habe sich Brüssel für insgesamt drei Medizinprojekte mit jeweils einer Förderung von 20 Millionen Euro entschieden, darunter das Leipziger Herzzentrum. Beworben hatten sich 60 medizinische Standorte und Initiativen in Europa. „Wir wollen mit neuesten Analysen und Daten aus ganz Europa herausfinden, wer ein niedriges und ein hohes Risiko für den plötzlichen Herztod hat“, sagte der Klinikchef. „Und dann werden wir dementsprechend von Leipzig aus die Behandlung in ganz Europa ausrollen.“ Das Projekt soll bereits am 1. Januar 2020 starten.

Die EU-Zusage für das europaweite Leipziger Forschungsprojekt fällt mitten in die Feierlichkeiten zum 25. Geburtstag des Herzzentrums (440 Betten, 1435 Mitarbeiter) mit seinem Standort im Leipziger Ortsteil Probstheida. Laut Hindricks sehe sich die von der Helios-Gruppe geführte Spezial-Klinik zwar vor allem als Gesundheitsversorger der Region Leipzig, habe aber auch sehr viele Patienten aus einem Umkreis von bis zu 300 Kilometern. „Und zehn Prozent unserer Patienten haben eine internationale Herkunft.“

„Herz gut, alles gut“

Aus Anlass des Jubiläums und des Weltherztages am Sonntag lädt das Leipziger Herzzentrum in Kooperation mit der Deutschen Herzstiftung für Sonnabend zu einem Patientenkongress in die Kongresshalle am Zoo ein. Unter dem Motto „Herz gut, alles gut“ gibt es Experten-Vorträge, Workshops zu gesunder Ernährung und Patienten-Erfahrungsberichte. Mit 1500 angemeldetem Teilnehmern ist der Kongress aber schon an der Kapazitätsgrenze.

Von André Böhmer