Leipzig

Home Office, Lockdown, Homeschooling – während Corona wächst die Zahl von Online-Bestellungen und essen zum Mitnehmen und damit der Müll. Deutschlandweit verursachte die Bevölkerung im Schnitt sechs Prozent mehr Abfall als vor der Pandemie. Auch in Leipzig gibt es Zuwachs. Doch auch der ließe sich vermeiden.

Dramatisch liest sich die Veränderung bei den Abfallmengen in der Messestadt erst einmal nicht, dennoch ist die Abweichung nach oben sichtbar: Das Stadtreinigungsamt Leipzig listet in einer gerade erstellten Bilanz für 2020 im Bereich Restabfall 82.360 Tonnen auf. Das sind 139 Kilogramm pro Kopf und damit zwei Kilo mehr als 2019 (80.769 Tonnen). Der Bioabfall stieg von 36 Kilo pro Bürger (21.224 Tonnen) auf 37 (22.090 Tonnen).

Mehr Pappe, mehr Plastik

Nicht überraschend, dass mehr Papier und Pappe durch die Zunahme des Onlinehandels entsorgt wurde: In der Blauen Tonne landeten 2020 mit 27.833 Tonnen rund drei Kilo per Einwohner mehr (27.833) als ein Jahr zuvor (26.173 Tonnen und damit 44 Kilo), die Behälter quellen über.

Auf den ersten Blick erstaunlich sind die Zahlen für die Gelbe Tonne: Der Pro-Kopf-Anteil bei Verpackungen ist in Leipzig mit 38 Kilo gleich geblieben. Allerdings: Die Gesamtzahl (22.551 Tonnen) liegt dann doch 433 Tonnen höher als 2019 (22.118). Die Abfall-Logistik Leipzig (ALL) registriert eine klare Verschiebung des Aufkommens von Gewerbebetrieben hin zu privaten Haushalten, informiert Anke Leue von der Öffentlichkeits-Abteilung der Stadtreinigung. Bundesweit spricht das Recyclingunternehmen „Der Grüne Punkt“ von zehn Prozent mehr Verpackungsabfällen in Privathaushalten seit März 2020.

Vytal-Schalen bevorzugt: Beim "Hayai"-Mittagstisch in der Markranstädter Straße setzt man auf Mehrweg-Verpackungen. Hier Johannes Zimber vom Café "Mala" mit gefüllten Behältern. Quelle: André Kempner

Doch trotz Pandemie – das Wachstum der Abfallberge ließe sich bei verändertem Verhalten stark verlangsamen. Die Stadtreinigung gibt auf ihrer Homepage dazu Tipps. Die Zauberworte lauten erwartungsgemäß „Mehrwegbehälter“ und „Verpackungsvermeidung“. Fürs Einkaufen kann man eigene Tragetaschen mitnehmen statt neue zu kaufen, bei Obst und Gemüse die Sorten ohne Folien oder Pappschalen bevorzugen. Joghurt, Milch oder Getränke in Mehrwegflaschen helfen ebenso.

Auch für das Abholen von bestelltem Essen gibt es in Leipzig einen nachhaltigen Weg: Immer mehr Restaurants gehen Partnerschaften mit dem Unternehmen Vytal ein. Das stellt unter anderem Schalen und Kaffeebecher aus recycelbarem Polypropylen im Mehrwegsystem zur Verfügung. So funktioniert’s: Die Kundschaft lädt sich die App herunter, und bei der Essen-Abholung wird ein QR-Code generiert, der später in der App an das Zurückbringen erinnert. Das alles läuft kostenlos ab, so lange die Frist von 14 Tagen nicht überschritten wird – in dem Fall werden 11 Euro vom Konto des Users abgebucht.

Vytal wird langsam angenommen

Zahlungsdaten müssen also hinterlegt werden. „Das bedeutet für unsere Kundschaft eine Anfangshürde, aber allmählich wird das Prinzip angenommen“, berichtet Claudia Friedrich, die für die Plagwitzer Markthalle das Mittagstisch-Projekt „Hayai“ betreut. „Wir selbst finden das großartig, auch wenn die Reinigung der Behälter für die Kochteams einen höheren Aufwand verursacht.“ Das Team ist so davon überzeugt, dass es gerade an einem Konzept sitzt, wie sich Vytal auch für den Samstagsmarkt anwenden lässt – und wäre neben einem Markt in Bremen der einzige, der ein Mehrwegsystem etabliert.

Pro Schalen-Füllung bezahlen Gastronomen je nach Größe 15 bis 25, 20 Cent an Vytal, stets aber rund 5 Cent weniger als für Einweg-Geschirr. Unter anderem darauf zielt auch die Klimaschutzkampagne esseninmehrweg.de ab, die Infos und Aktionen für Verbraucher wie Unternehmen bereit hält. Direkte Gewerbe-Beratungen vor Ort gibt’s durch die Stadtreinigung Leipzig. Gastronomen, Händler und Bäcker können sich unter 0341 6571111 informieren.

Tasse in der Tasche

Übrigens: Wer als Verbraucher eine eigene Tasse oder einen Becher in der Tasche hat, bekommt sie in der Regel von Gastronomen problemlos gefüllt und reduziert so das Pappbecher-Aufkommen. „Natürlich unterstützen wir das“, sagt Mario Poeschel von der Dankbar in der Jahnallee. „Noch hat das in der Kundschaft zwar Exotenstatus, das dürfte sich aber zusehends ändern.“

Von Mark Daniel