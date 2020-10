Kampf gegen Genitalverstümmelung: Herzchirurg unterstützt Leipziger Verein Saida

Leipzig

Der Weg ist weit, aber wichtige Schritte sind getan. Seit Gründung des Leipziger „ Saida Kompetenzzentrums“ im April letzten Jahres haben die Beteiligten einiges erreicht und in Bewegung gesetzt. Der Verein Saida International kooperiert mit dem Klinikum St. Georg, das medizinische Gutachten und Operationen ermöglicht. Inzwischen engagiert sich auch ein Herzchirurg des Herzzentrums Leipzig.

Martin Misfeld, leitender Oberarzt für minimalinvasive Klappenchirurgie am Herzzentrum, möchte helfen, wo er kann, wie er betont. Gemeinsam mit seiner Frau Tuula hat er eine Patenschaft für zwei Mädchen in Burkina Faso übernommen und klinkt sich in die Vereinsarbeit bei Saida ein.

Patenschaften möglich

Obwohl auch in dem westafrikanischen Land Genitalverstümmelung mittlerweile unter Strafe steht, werden noch immer drei von vier Mädchen Opfer dieser seit langem heftig kritisierten Tradition. Saida betreibt Präventionsarbeit und hilft Opfern vor Ort wie auch in Deutschland. Gelder aus Spenden oder durch die Übernahme einer Kinderpatenschaft für 25 Euro setzt der Verein in Burkina Faso für Schutz und Bildung ein. Geschäftsführerin Simone Schwarz flog bereits mehrfach in das Land, um sich von der Entwicklung des Projektes zu überzeugen und weitere lokale Kräfte für die Absicherung zu gewinnen.

Am St. Georg in Leipzig will ein Ärzteteam um Amir Hamza, Chefarzt der Klinik für Urologie und Andrologie am Klinikum St. Georg Leipzig, den Patientinnen die Schmerzen nehmen, unter anderem durch Klitorisrekonstruktionen, Fisteloperationen oder Reparaturen der Harnableitersysteme. „Für die Frauen und Mädchen beginnt danach ein neues, schmerzfreies Leben, in dem sie die Chance auf eine eigenständige Sexualität bekommen“, sagt Schwarz.

Simone Schwarz bei einem ihrer Besuche in Burkina Faso. Die Saida-Geschäftsführerin setzt sich für Mädchen und Frauen ein, um Genitalverstümmelungen zu verhindern. Quelle: Saida

Saida berät Frauen aus den betroffenen Herkunftsländern, sorgt für psychosoziale Unterstützung und Schutz gefährdeter Kinder. Aufgrund der Zuwanderung geht der Verein aktuell von mehr als 81 000 Betroffenen und Gefährdeten in Deutschland aus. „Die Kombination aus umfassender medizinischer Versorgung und sozialer Betreuung ist in Deutschland einzigartig“, so Schwarz.

Dem Engagement des Vereins zollt auch Chirurg Misfeld vom Herzzentrum höchsten Respekt. „Die Arbeit hat uns von Beginn an überzeugt“, sagt er. „Zudem geht der Verein sehr transparent und offen mit allen Aktivitäten und finanziellen Transaktionen um. Das schafft Vertrauen und lässt keine Fragen offen.“

www.saida.de, www.sanktgeorg.de

Von Mark Daniel