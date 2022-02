Kampfmittelbeseitigung im Elster-Saale-Kanal: „Natürlich kann immer etwas passieren“

Leipzig

Mitten auf dem Elster-Saale-Kanal hat ein Schubboot Anker geworfen, an dem zwei Beiboote angedockt haben. Auf Deck hantieren vier Männer, einer davon in Taucher-Montur. Zwei stehen an einem Kran, der am Bug aufgebaut ist und dessen Stahlseil im Wasser verschwindet. Doch plötzlich dreht sich die Kranwinde und aus dem Wasser wird ein großer Metallkorb nach oben gezogen, in dem dutzende tiefschwarzer Gegenstände liegen – Maschinenpistolen, Maschinengewehre und Panzerfäuste, alles Relikte aus dem Zweiten Weltkrieg. „Da ist ein Gewehr 43 der Wehrmacht dabei“, meint einer der Passanten, die sich auf die Brücke Merseburger Landstraße vorgewagt haben, obwohl dies verboten ist. Denn im Untergrund liegen auch Sprengstoffe – ein falscher Griff der Taucher und eine Kettenreaktion von Explosionen könnte die Passanten am Ufer oder im Brückenbereich erreichen.

„Da unten ist die Sicht Null“

Einer der Männer auf dem Deck heißt Thomas Sticherling. Er ist der Räumstellen- und Taucheinsatzleiter der Bergungsaktion und schon seit Jahren im Auftrag einer privaten Firma damit beschäftigt, Kampfmittel zu bergen. Die Firma hat Sticherling und einen anderen Taucher vor Ort geschickt; seit Anfang Dezember steigen sie abwechselnd über eine Metalleiter vom Schubboot in das vier Grad Celsius kalte Wasser und suchen dann zwei bis zweieinhalb Stunden lang das Kanalbett ab.

„Über die Kampfmittel hat sich im Laufe der Jahrzehnte eine Schlammschicht abgelagert“, berichtet der Magdeburger Sticherling von seinen Tauchgängen. „Wir spülen sie vorsichtig mit einem Schlauch ab und suchen mit einer Sonde nach Metall.“ In einer Hand den Schlauch und in der anderen den Metalldetektor – so tasten sich die Taucher Zentimeter für Zentimeter vor. „Wenn das Spülen beginnt ist die Sicht da unten Null“, erzählt der 60-jährige Sticherling. „Wenn die Sonde anschlägt, tasten wir uns deshalb nur mit den Händen zum Metall vor.“

Das Schubboot mit einem Beiboot bei der Munitionsbergung im Elster-Saale-Kanal in Leipzig/Rückmarsdorf. Quelle: Andre Kempner

Der Fund wird dann vorsichtig abgetastet. Denn die Männer müssen feststellen, um was es sich handelt. Sobald eine Waffe oder Sprengstoff gefunden wird, entscheiden sie, ob der Gegenstand „handhabungssicher“ ist oder nicht. „Nicht handhabungssichere“ Dinge – zum Beispiel stark verrostete Weltkriegs-Mienen – würden dann im Untergrund gelassen und später gesprengt, so Sticherling. „Das ist aber in diesem Kanal noch nicht notwendig gewesen.“

36 Panzerfäuste, 42 Waffen und 114 Handgranaten

Die beiden Taucher wissen, dass das Herantasten an Metallgegenstände riskant ist, weil sie nach so einer langen Zeit im Wasser sofort explodieren könnten. „Natürlich kann immer etwas passieren“, meint der Bergungsleiter. „Aber das ist ja überall so. Auch in einer Autowerkstatt kann etwas schiefgehen.“ Bis Mitte Januar wurden 36 Panzerfäuste, 42 Waffen und 114 Handgranaten im Untergrund ertastet. Auch 182 Gewehrgranaten, fünf Stabbrandbomben und knapp 12.000 Schuss Munition wurden über den Kran nach oben auf das Schubboot gehievt. „Das ist schon nicht wenig“, meint der Bergungsleiter. Und es werde immer mehr entdeckt. „Es ist unmöglich zu sagen, wann wir hier fertig sind.“

Alle Weltkriegswaffen haben im Wasser stark gelitten. „Eigentlich ist von einer Waffe immer nur noch der Lauf intakt“, erzählt der Taucheinsatzleiter. Denn dieser sei aus besonders hartem Material. „Das Schloss und die Abzugsvorrichtung sind komplett verrostet.“ Jeden Donnerstag werden die Funde an Experten des Kampfmittelbeseitigungsdienstes aus Dresden übergeben, die sie entsorgen.

Obwohl der Bergungsbereich weiträumig abgesperrt ist, tauchen immer wieder ungebetene Besucher am Wasser auf. Einige werfen auch Angeln mit Magneten aus, um Metall im Kanalbett zu suchen. „Das ist hochgefährlich“, warnt Sticherling. Denn das Risiko, eine Explosion auszulösen, sei viel zu groß. Und wenn die Taucher in ein paar Wochen wieder abrücken, gebe es ohnehin nichts mehr zu finden.

Von Andreas Tappert