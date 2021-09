Kandidaten streiten in der Friedenskirche: Geteilte Meinungen zum Leipziger Wohnungsmarkt

Leipzig

Das Ringen um die Mandate bei der anstehenden Bundestagswahl biegt allmählich auf die Zielgeraden – so auch im nördlichen Leipziger Wahlkreis 152. Für diesen sitzt seit 2017 der CDU-Politiker Jens Lehmann im Berliner Parlament. Am Donnerstagabend war der 53-Jährige in der Friedenskirche mit seinen aussichtsreichsten Herausforderinnen und Herausforderern auf ein Podium geladen: Neben den im Norden ebenfalls kandidierenden Marie Müser (Grüne), Nina Treu (Linke), René Hobusch (FDP) und Holger Mann (SPD) stellte sich Siegbert Droese (AfD) als Ersatz für den verletzten André Neumann den Fragen.

In dem mit 300 Zuhörerinnen und Zuhörern bis auf den letzten Platz besetzten Wahlforum der Landeszentrale für Politische Bildung (SLPB) stand das Thema Wohnen in Leipzig laut Vorab-Voting am höchsten beim Zuschauerinteresse. Alle Kandidaten wollen in den kommenden Jahren vor allem viel Wohnraum bauen lassen, um Probleme zu lösen. Auseinander gehen die Meinungen allerdings, was gebaut werden soll und ob Mieterinnen und Mieter geschützt werden müssen.

Sozialwohnungen und Mietendeckel kontra Investorenschutz

SPD-Kandidat Holger Mann spricht von jährlich notwendigen 100.000 Sozialwohnungen bundesweit und einem Mietpreis-Moratorium für Ballungszentren, bei dem Mieten nur parallel zur Inflation steigen dürften. Marie Müser (Grüne) pocht auf mehr Wohnungsbau, der sich an den Bedürfnissen in der Stadt orientiert. Sie will einen regional angepassten Mietendeckel und mehr Reglements, damit ökologisch nachhaltig Häuser entstehen. Für Linken-Kandidatin Nina Treu ist Wohnen eine grundsätzliche soziale Frage, die auch mit einem Mietendeckel gelöst werden soll. Sie wendet sich zudem gegen Spekulationen mit Baugrund und „sinnlose Sanierungen“.

Die anderen drei Kandidaten wollen vor allem Investoren und Eigentümer stärken. Laut AfD-Politiker Siegbert Droese gibt es ohnehin keine echte Wohnungsnot in Leipzig – allerdings erkenne seine Partei durchaus an, dass dies in anderen Regionen der Fall ist. Dort spricht er sich nicht für sozialen Wohnungsbau, sondern punktuell für mehr Zuschüsse beim Wohngeld aus. Aus Sicht von René Hobusch (FDP) sind Eigentümer das Rückgrat des Wohnungsmarktes, „die nicht mit der Androhung von Maßnahmen verprellt werden dürften“. Mit sozialem Wohnungsbau hat er generell Probleme, da dieser zu Schieflagen auf dem Markt führe.

Mandatsinhaber Jens Lehmann will zwar auch Sozialwohnungen bauen lassen, vor allem aber die Eigentumsquote von Wohnenden erhöhen. Auch er findet, der Mietmarkt in Leipzig sei nicht so angespannt wie oft behauptet. Man könne aber auch nicht erwarten, in jedem Stadtteil eine preiswerte Wohnung zu bekommen. „Wer im Waldstraßenviertel wohnen will, muss auch eine entsprechende Leistung erbringen“, so Lehmann.

Debatte um Ausbau des Flughafens Leipzig/Halle

Zwischenfragen aus dem Publikum drängten die Kandidatinnen und Kandidaten unter anderem darauf, sich zum Ausbau des Flughafens Leipzig/Halle zu positionieren. Marie Müser (Grüne) und Nina Treu (Linke) sprachen sich beide sowohl aus ökologischen als auch aus gesundheitlichen Gründen dagegen aus. SPD-Kandidat Holger Mann sieht die juristischen Entscheidungen längst gefallen und deshalb keine Möglichkeiten mehr, ein Mehr an Frachtflug noch zu verhindern.

Für René Hobusch (FDP) ist die angestrebte ökologische Wende in Deutschland nicht zu schaffen, wenn Arbeitsplätze abgebaut werden – dazu gehöre auch der Airport. Er meint, es müsste aber eine Lösung für die Lärmbelastungen gefunden werden. Laut AfD-Politiker Siegbert Droese könne Leipzig dagegen nur froh sein, den Flughafen als wichtigen Wirtschaftsmotor zu haben. Er befürwortet den weiteren Ausbau des Frachtverkehrs. CDU-Kandidat Jens Lehmann ist einerseits klar für die Abschaffung der Südabkurvung, will den Airport grundsätzlich aber nicht in Frage stellen.

