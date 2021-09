Leipzig

Vom Hörsaal in den Plenarsaal: Marie Müser (23) ist Sachsens jüngste Listenkandidatin. „Als Legida und Pegida in Sachsen 2015 auf die Straße gegangen sind, hat mich dies wütend gemacht. Vor allem, weil in einer Stadt wie Leipzig solche menschenverachtenden Parolen gebrüllt worden sind“, erzählt die gebürtige Leipzigerin, die ihr Abitur am Friedrich-Schiller-Gymnasium in Gohlis absolvierte.

Danach hat sie begonnen, Politik- in Kombination mit Wirtschaftswissenschaften in Halle zu studieren. Dort muss sie noch die Bachelorarbeit beenden.

Grüne bezieht klar Kante gegen Rechts

Sachsen habe ein massives Problem mit Rechtsextremismus, der bis in die Sicherheitsstrukturen der Polizei hineinreicht, und der jahrzehntelang relativiert und sogar geleugnet wurde, sagt sie. Jener Kampf gegen Rechts müsse daher in die Parlamente getragen werden, meint Müser, die sich bei „Leipzig nimmt Platz“ engagiert.

Ihr Ziel sei es, mehr Prävention zu ermöglichen, Netzwerke und Beratungsstellen für Menschen zu schaffen, die von Rassismus und Antisemitismus betroffen sind. „Da müssen wir klar Kante beziehen – besonders gegenüber der AfD“, ist sich Müser sicher. Zu den Grünen sei sie gekommen, nachdem sie auf Karten Parteiprogramme verglichen und gegenübergestellt hat.

Müser will festgefahrene Strukturen aufbrechen

„Ich brenne wahnsinnig für Politik und beschäftige mich sehr intensiv damit, wie politische Konzepte umgesetzt werden können und höre vor allem Menschen gerne zu“, bekennt die junge Frau. Eine ihrer Stärken sei, mit Menschen unterschiedlichen Alters zu sprechen und deren Positionen aufzunehmen.

Vor allem Frauen und junge Leute seien in den Parlamenten unterrepräsentiert – hauptsächlich in der Wirtschaftskrise-, Finanz- sowie Außenpolitik. Das liege an völlig festgefahrenen Strukturen, die aufgebrochen werden müssten. „Es ist aber gut, dass junge Frauen in Führungspositionen drängen.“ Sie wolle jungen Frauen eine Stimme geben, jedoch nicht ausschließlich.

„Klimaschutz betrifft alle Generationen“

Warum sollte eine gut situierte Familie, die gerne Auto fährt und wenig Probleme in der Bildung hat, die Grünen wählen? „Alle Menschen, gerade wenn sie Familie haben, sind daran interessiert, dass wir in den nächsten Jahrzehnten noch gut auf diesem Planeten leben können“, sagt sie.

Klimaschutz betreffe alle Generationen. „Wir müssen massiv Geld in die Hand nehmen, um die Ziele zu erreichen. Da werden zwar Produkte und Dienstleistungen teurer. Aber wir schaffen günstige Alternativen und eine bessere Sozialpolitik.“ So müsse die Co2-Bepreisung in Form eines Energiegeldes direkt an die 

Menschen zurückgehen. Durch klimafreundliches Verhalten könnten auch die Familien sparen. „Gering- und Mittelverdienende werden entlastet.“ Statt Hartz IV müsse eine Garantiesicherung her, bei der der Sanktionsmechanismus wegfalle. Auch der Mindestlohn müsse auf 12 Euro pro Stunde steigen und eine Kindergrundsicherung eingeführt werden, um Kinder aus der Armut zu holen.

Von Mathias Orbeck