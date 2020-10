Kanupark Markkleeberg: Zwei Drittel weniger Besucher

Markkleeberg

Mitte Oktober endete für den Kanupark eine außergewöhnliche Saison – mit den Absagen mehrerer sportlich hochkarätiger Kanu-Wettbewerbe und publikumsträchtiger Events für die ganze Familie sowie coronabedingter Einschränkungen des Angebots. Mit nur 7510 Aktiven lag die Zahl der Besucher weit unter der des Vorjahres, als sich noch 24 085 in den Wellen tummelten.

Verspäteter Saisonstart

„Der ursprünglich für Mitte Mai geplante Saisonstart musste um drei Wochen in den Juni hinein verschoben werden“, sagt dazu Kanupark-Leiter Christoph Kirsten. Los ging es mit einem stark eingeschränkten Angebot und einer verringerten Ausnutzung der Kapazitäten. Nur so hatte man die behördlichen Genehmigungen bekommen. Das beliebte Mitgas-Schüler-Rafting musste abgesagt werden, ebenso das XXL-Paddelfestival, der Publikumsrenner Pappbootrennen und der Kanu-Slalom-Weltcup. Lediglich die EM-Qualifikation und die Deutsche Meisterschaft im Kanu-Slalom durften Anfang September in Markkleeberg ausgetragen werden.

Statt 300 Rafting-Stunden konnten in dieser Saison nur 175 Stunden angeboten werden. In dieser Zeit wiederum durften nur jeweils 36 statt der üblichen 60 Personen das Rafting-Angebot nutzen. Die Abläufe beim Wellensurfen, insbesondere in den Umkleiden, ließen hier nur 75 Prozent der eigentlich geplanten Nutzungsstunden zu. Diese Einschränkungen spiegeln sich auch in der Gesamtnutzerzahl für 2020 wider.

Individuelle Angebote steigen in der Beliebtheit

„Auffällig war in dieser Saison, dass unsere Angebote sehr schnell und ausschöpfend gebucht wurden“, erklärt Kirsten. „Zudem sind in diesem Jahr die Anfragen zu individuellen Angeboten, wie zum Beispiel zu Kajak-Kursen oder Einzeltrainings, überproportional gestiegen, so dass wir insgesamt die Trends ‚Urlaub in der Heimat‘ und ‚Was Neues ausprobieren‘ bestätigen können.“

Die Auslastung beim Wildwasser-Rafting 2020 lag bei durchschnittlich 91 Prozent, der August war mit 100 Prozent der am stärksten nachgefragte Monat. Einen großen Einfluss auf die geringe Nutzerzahl hat auch die Tatsache, dass es in diesem Jahr nur wenige Gruppenbuchungen gab. Erst mussten schon gebuchte Termine abgesagt werden, dann war die Nachfrage von Unternehmen verhalten.

Wettkampfsportler nutzen Trainingsmöglichkeiten

Als Trainingsstätte wurde der Kanupark in diesem Jahr intensiv genutzt: Die Slalom-Kanuten befuhren die beiden Wildwasser-Kanäle mit rund 11 000 Booten in etwa 750 Trainingsstunden. Man kann ihnen vorwiegend an den Wochenenden noch bis Mitte November beim Training zusehen.

Die Wildwasser-Terrasse behält ihren täglichen gastronomischen Betrieb bis zum 31. Oktober aufrecht. Danach wird an den Wochenenden sowie an Feiertagen jeweils ab 10 Uhr geöffnet und den Gästen ein Frühstücksangebot à la carte serviert.

