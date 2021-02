Leipzig

Bereits in der vergangenen Woche konnte man auf LVZ.de den sonst mit Booten befahrenen Kanal im Leipziger Westen von oben betrachten. Zugefroren und ganz in weiß verwandelte er sich in eine Art zweiten Fußweg. Viele Leipzigerinnen und Leipziger zog das meist sonnige Wetter in den letzten Tagen ins Freie und auf so manchen Hügel zum Schlittenfahren.

Auch am Sonntag strahlte die Sonne lange über der Messestadt, und so wurde auch der Karl-Heine-Kanal am Valentinstag wieder als Eisbahn und Spazierroute genutzt – auch wenn Stadt und Rettungskräfte dringend davon abrieten. Nicht zu Unrecht: Ein Frau brach am Sonntag auf dem Kanal ein.

Für alle, auch für die, die am Sonntag auf einen solchen Eisausflug gingen, hat die LVZ das tolle Wetter und den weiten Blick auf das schneebedeckte Leipzig wieder mit einem Drohnenflug für Sie festgehalten.

Von LVZ