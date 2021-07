Leipzig

Die neuen Radstreifen auf der Karl-Heine-Straße sorgen für Aufregung – denn die Änderung scheint noch nicht bei allen Autofahrerinnen und Autofahrern angekommen zu sein. Seit Montag verlegt die Stadt auf dem Abschnitt zwischen Felsenkeller und König-Albert-Brücke die Radwege vom Bürgersteig auf die Fahrbahn. Damit fällt dort ein Teil der Parkflächen weg. Vor allem auf Twitter berichten allerdings mehrere Nutzer, dass seitdem einige Autos auf den neuen Radstreifen abgestellt werden.

„Neue Radwege: Unbedingt!“, schreibt dazu unter anderem der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC). „Aber dann muss es auch heißen: Runter vom Radstreifen!“ Radwege seien keine Parkplätze.

Stadt Leipzig prüft häufigere Kontrollen

Generell orientiert sich die Häufigkeit der „Kontrollen des ruhenden Verkehrs“ laut Stadt an der Verkehrslage. „Aktuell geprüft wird die Notwendigkeit von zusätzlichen Sondereinsätzen anlässlich der veränderten Verkehrssituation in der Karl-Heine-Straße“, teilte das Ordnungsamt am Mittwoch auf Anfrage der LVZ mit.

Sollten bei Kontrollen Verstöße festgestellt werden, drohen unterschiedliche Strafen. „Je nach Lage des Einzelfalles reichen die Konsequenzen von einer Verwarnung bis zur Einleitung einer Abschleppmaßnahme.“

Zu wenig Platz für Passanten

Die Neuerung im Westen der Stadt wurde eingeführt, weil sich auf dem betroffenen Abschnitt Radfahrer und Fußgänger immer wieder in die Quere gekommen waren – vor allem wenn die Freisitze besetzt sind. Insbesondere vor der Schaubühne Lindenfels werde es häufig eng, heißt es aus dem Rathaus.

„Die berechtigten Ansprüche des Fuß- und Radverkehrs sind bei dem inzwischen erreichten Nutzungsdruck auf dem beengten Raum einfach nicht mehr sicher abzuwickeln“, hatte der Radverkehrsbeauftragter der Stadt Leipzig den Schritt erläutert. Die Meinung der Anwohner und Verkehrsteilnehmer vor Ort gehen über die Neuerung auseinander.

Von Josephine Heinze