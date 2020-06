Leipzig

Notar Jens Deichsel hat schon viel erlebt. Doch über den am Donnerstag eröffneten Teil der sanierten Karl-Heine-Straße kann der 63-Jährige nur mit dem Kopf schütteln. Er hat sein Büro an diesem Abschnitt und erlebt bereits die Folgen der Umgestaltung: Weil die Verkehrsplaner an beiden Seiten einen Radschutzstreifen angeordnet haben, können Anlieferer nicht mehr an der Straße halten. Nach der jüngsten Verschärfung der Straßenverkehr-Ordnung (StVO) droht beim Halten auf einem Radweg in schweren Fällen sogar ein Punkt in der zentralen Verkehrskartei in Flensburg – etwa, wenn eine Behinderung vorliegt. Letzteres sei aber praktisch immer der Fall – sobald ein Radfahrer anrollt und nicht weiterfahren kann oder ausweichen muss, sagt Deichsel. „Mein Anlieferer hat mir deshalb mitgeteilt, dass er mich nicht mehr erreichen kann und er deshalb nicht mehr kommen wird.“ Die jüngste Novelle der StVO ist am 28. April in Kraft getreten. Seitdem ist es nicht mehr erlaubt, auf Radschutzstreifen bis zu drei Minuten lang zu halten.

Kein Halten von bis zu drei Minuten mehr

Das betrifft im sanierten Abschnitt der Karl-Heine-Straße nicht nur Notar Deichsel, sondern alle Anlieger – häufig Kanzleien von Rechtsanwälten und Steuerberatern oder Arztpraxen. Das Problem betrifft mittlerweile aber viele Teile der Stadt: An fast allen Hauptmagistralen gibt es abgetrennte Radwege, auf denen Anlieferern jetzt hohe Strafen drohen, wenn sie dort halten.

Für Notar Deichsel hat das fatale Konsequenzen. So hat er bislang einmal im Monat eine Lieferung von 30 000 Blatt Druckerpapier bekommen. „Die werden in Kartons mit einem Laster angeliefert und mit Sackkarren zu mir in das zweite Obergeschoss gebracht“, schildert er. Auch Unmengen beschriebenes Papier müssen aus Datenschutzgründen aufwendig vernichtet werden. Deshalb kommt einmal im Monat ein Spezialfahrzeug und holt die zentnerschwere Fracht ab. Sie wird dann von seinem Büro zu einem Laster gebracht, der bislang vor dem Haus gehalten hat. „Außerdem liefern zahlreiche Paketdienste ihre Post an und können jetzt ebenfalls nicht mehr vor dem Haus parken“, listet der Notar auf. „Und mobilitätseingeschränkte Mandanten lassen sich mit Taxen vor das Haus fahren und steigen dort aus – das ist jetzt auch nicht mehr möglich.“ Denn sogar das Halten auf der Fahrbahn neben dem Radweg ist ein Problem. Denn dort verlaufen die Schienen der Straßenbahn – wer dort steht, blockiert den Nahverkehr und muss ebenfalls mit drastischen Strafen rechnen. Sogar die Fahrzeuge der Müllabfuhr könnten Schwierigkeiten bekommen.

Radfahrer attackieren Anlieferer

„Es gab bereits unschöne Szenen vor unserem Haus“, erzählt Deichsel. Radfahrer hätten Lasterfahrer angeschrien, weil die auf dem Radstreifen hielten, um ihre Fracht anzuliefern. „Ich bin ja dafür, dass Radfahrer geschützt werden“, meint der Jurist. „Aber geschützt werden müssen auch die, die hier arbeiten und Steuern zahlen. Für mich ist der neue Radstreifen eine Einschränkung meines Rechts auf Berufsausübung.“ Einfach umziehen könne er nicht, denn er habe einen langfristigen Mietvertrag, den er nicht so einfach auflösen könne. Und dass seine Kunden ihr Druckerpapier selber mitbringen, will er auch nicht verlangen.

Rathaus: Schülerverkehr soll sicherer werden

Der Notar hat schon darüber nachgedacht, gegen die neue Fahrbahnaufteilung zu klagen. „Aber bis das verhandelt wird, bin ich längst im Ruhestand“, meint er. „Für mich ist der neue Radweg trotzdem pure Willkür.“

Die Stadtverwaltung betont, dass Radfahrstreifen schon immer für den Radverkehr bestimmt waren und nicht für den Autoverkehr. In der Karl-Heine Straße seien die Radstreifen auch mit Blick auf das neu gebaute Gymnasium in der Karl-Heine-Straße 22b angelegt worden, dessen Schüler zu einem Großteil mit dem Fahrrad kommen und jetzt sicher geführt werden können. Die Einrichtung von Andienzonen sei wegen der beengten Platzverhältnisse und der Gleise der Straßenbahn nicht möglich gewesen. In Leipzig sei es aber eine „übliche Situation“, dass nicht vor jedem Unternehmen im öffentlichen Verkehrsraum angeliefert werden kann.

Anlieferer sollen auf Nebenstraßen ausweichen

„In Wohn- und Mischgebieten hat die Gewährleistung eines möglichst großen Parkraumangebotes für die Bewohner in der Regel Vorrang gegenüber der Ausweisung von Kurzzeitparkplätzen oder Ladebereichen für einzelne gewerbliche Anlieger“, erklärte eine Sprecherin. „Aber eben auch gegenüber den am konkreten Ort selten oder unregelmäßig auftretenden Parkbedürfnissen für Lieferanten.“ Nur dort, wo entsprechender Bedarf konzentriert vorhanden ist, sei die Ausweisung von Kurzzeitparkplätzen oder von eingeschränkten Haltverboten zur Gewährleistung des Be- und Entladens möglich und werde auch so umgesetzt.

Aus Sicht der Stadt sollte der Anlieferverkehr jetzt über geeignete Bereichen in der Zschocherschen Straße, Erich-Zeigner-Allee und Nonnenstraße organisiert werden. Ebenso über die Stellplätze, die bereits auf vielen Grundstücken entlang der Karl-Heine-Straße vorhanden seien. Taxen dürften unter Berücksichtigung der Verkehrslage auch in zweiter Reihe halten, um Fahrgäste ein- oder aussteigen zu lassen.

Von Andreas Tappert