Nach 27 Jahren Leerstand und mehreren Bränden klappt es jetzt doch noch mit der Sanierung. Die Leipziger GRK-Gruppe hat das Haupthaus vom früheren Polygraph-Werk in Anger-Crottendorf erworben. Die Arbeiten in dem mächtigen Backsteinbau, der mit seinen 22 Achsen zwischen 1911 und 1913 errichtet worden war, haben gerade begonnen. „Bis Mitte 2023 entstehen in dem Baudenkmal 130 Eigentumswohnungen, die schon alle verkauft sind“, erklärte GRK-Chef Steffen Göpel.

Loggien wie im Plagwitzer Veneziaquartier

An der Rückseite kommen Balkone dazu sowie eine begrünte Tiefgarage. An der Schauseite zur Theodor-Neubauer-Straße sind Loggien hinter der Fassade geplant, die sich nach Belieben öffnen oder schließen lassen. „Das gleiche Prinzip hatten wir schon erfolgreich beim Veneziaquartier in den Plagwitzer Buntgarnwerken angewandt.“ Mit ihrer pittoresken Dachlandschaft und mehreren Türmen sieht die 1994 stillgelegte Buchbindereimaschinenfabrik in Anger-Crottendorf auch sehr ähnlich aus.

So soll das Hauptgebäude des früheren Polygraph-Werks in Anger-Crottendorf nach der denkmalgerechten Sanierung aussehen. Quelle: GRK-Gruppe

Nach einer längeren Pause ist GRK jetzt auch wieder im Wohnungsbau aktiv, treibt mit knapp 100 Mitarbeitern unter anderem Projekte in Bayern, Rhein-Main-Gebiet, Halle, Dresden und Radebeul voran. In Chemnitz wandeln die Leipziger zurzeit den früheren Kulturpalast in eine große Wohnanlage um. Zum selben Zweck wurde erst im Juli in Sachsens drittgrößter Stadt das Areal der 2017 stillgelegten Brauerei Braustolz erworben.

Ein leeres Gebäudegerippe – nicht mehr war in den letzten 27 Jahren vom Haupthaus des früheren VEB Buchbindereimaschinenwerke Leipzig stehengeblieben. Quelle: André Kempner

Corona verhindert GRK Golf Charity erneut

In Leipzig stehen schon 50 neue altersgerechte Wohnungen an der Lippendorfer Straße im Rohbau, an der Breslauer Straße folgen bald etwa 100, erläuterte Göpel. Wegen Corona könne auch in diesem Sommer keine GRK Golf Charity stattfinden. „Unsere Kernprojekte wie Bärenherz und die Elternhilfe für krebskranke Kinder unterstützen wir aber trotzdem mit fünfstelligen Beträgen. Zum Beispiel haben wir dafür einen internen Firmen-Spendenlauf durchgeführt.“

Von Jens Rometsch