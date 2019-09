Karl V., ein Weltreich und Sachsen

Leipzig

Er sollte über ein Reich herrschen, in dem die Sonne niemals unterging. 1519 – vor 500 Jahren – wurde der Habsburger Karl V. zum römisch-deutschen König gewählt. Dazu gehörte auch die spanische Krone und somit Land in Übersee. In einer gemeinsamen Tagung widmen sich die Sächsische Akademie der Wissenschaften zu Leipzig und die Nationale Andalusische Akademie für historisch-juristische Wissenschaften zu Córdobavom 1. bis 4. Oktober aber auch Karls Verhältnis zu Sachsen. Der Monarch war ein entschiedener Gegner der Reformation, die hierzulande zu seiner Regentschaft an Einfluss gewann.

Alfred Kohler – der aktuell wichtigste Biograf Karls V.

Rund 30 Forscher aus Spanien, Italien, Deutschland und Österreich wollen in Leipzig zudem analysieren, inwieweit Karls imperiales Herrschaftssystem den Beginn der Neuzeit prägte. Für einen öffentlichen Abendvortrag wird am Mittwoch, 2. Oktober, der Wiener Historiker Alfred Kohlerim Bundesverwaltungsgericht erwartet. Er ist Autor des aktuellen biografischen Standardwerks über Karl V. Kohler wird sich in seinem Vortrag die Frage stellen, ob Karl als „Herrscher zweier Welten“ diesseits und jenseits des Atlantiks erfolgreich war. Oder ob er sich noch zu sehr als „Römischen Kaiser“ im antik-mittelalterlichen Sinn verstand, der mit seinem Streben nach „Einheit der Christenheit“ scheitern musste.

Alfred Kohler, Mittwoch, 18.30 Uhr, Großer Sitzungssaal des Bundesverwaltungsgerichts, Simsonsplatz 1, Eintritt frei. Die Tagung findet vom 1. Oktober, 9 Uhr, bis 4. Oktober, 18.15 Uhr, in der Sächsischen Akademie der Wissenschaften zu Leipzig, Karl-Tauchnitz-Straße 1, statt; www.saw-leipzig.de/karlV

Von mwö