Leipzig

Sechs Wochen vor dem Leipziger Rosensonntagsumzug hat das Förderkomitee Leipziger Karneval (FKLK) das Ereignis „schweren Herzens“ abgesagt. Grund: Die Corona-Pandemie erlaubt keine solide Planung großer Veranstaltungen. Aktuell ist nicht absehbar, wie hoch die Inzidenz im Februar sein wird und welche Verordnungen und Hygieneauflagen dann gelten. Der Umzug sollte am 27. Februar stattfinden – und neben dem üblichen Bonbon- und Konfettiregen vor allem Frohsinn in die Innenstadt bringen.

Abendveranstaltungen und Kinderfasching fallen aus

Die Funkenmariechen können ihre Tänze nicht vor Publikum präsentieren. Quelle: André Kempner

Mittlerweile haben die Leipziger Karnevalsvereine auch ihre Abendveranstaltungen und Kinderfaschingspartys, die für Januar und Februar auf dem Programm standen, abgesagt. Das bedeutet: Die Säle bleiben leer wie schon 2021, die bunten Uniformen bleiben im Schrank, die Tanzmariechen können nicht auftreten, die Büttenreden werden nicht gehalten. „Wir hoffen“, sagt FKLK-Präsident Steffen Hoffmann, „dass wir uns nächstes Jahr zum 24. Großen Leipziger Rosensonntagsumzug wieder in der Innenstadt treffen können.“ Damit der Februar 2022 nicht gänzlich ohne Karneval zu Ende geht, will das Förderkomitee wieder eine Online-Überraschung organisieren. Im Vorjahr wurde der Rosensonntagsumzug mit Playmobil-Figuren nachgestellt, diesmal soll das Ganze etwas aufwändiger produziert werden. Abrufbar ist die Überraschung am 27. Februar auf der Webseite und den Social-Media-Kanälen der Leipziger Karnevalisten.

Löwin Leila erneut um Auftritte gebracht

Finanzbürgermeister Torsten Bonew (links) am 11.11.2021 im Leipziger Rathaus mit Karnevals-Präsident Steffen Hoffmann und Löwin Leila, im echten Leben Yvette Schönherr. Quelle: Dirk Knofe

Löwin Leila, das Maskottchen des Leipziger Karnevals, hatte sich am 11.11. vorigen Jahres den Schlüssel fürs Leipziger Rathaus von Finanzbürgermeister Torsten Bonew (CDU) aushändigen lassen – allerdings gab’s wegen der angespannten Haushaltslage nur ein Schlüsselchen. „Wir hoffen, dass wir am Aschermittwoch den Schlüssel im Rathaus in Präsenz wieder abgeben können, ohne großes Spektakel“, so Steffen Hoffmann. Im Leila-Kostüm steckt dann wieder Yvette Schönherr vom Connewitzer Carneval Club (CCC). Die glücklose Leila konnte schon in der vorherigen Saison keine Auftritte absolvieren. Deshalb wurde ihr eine zweite Amtszeit gewährt. Nun steht die Frage, ob sie noch ein drittes Jahr dranhängt. 

Im Förderkomitee Leipziger Karneval sind neun Vereine aus Leipzig und Umgebung zusammengeschlossen, die sich der Förderung und Erhaltung des Brauchtums Fasching/Karneval verschrieben haben. Ihnen ist es wichtig, dass die ehrenamtliche Arbeit in den Vereinen nicht ganz zum Erliegen kommt. Vor allem die Jugendarbeit leidet, weil der Nachwuchs nur eingeschränkt trainieren konnte und nun gar nicht auftreten darf. „Der harte Kern der Karnevalisten hält zur Stange. Auch die Erwachsenen- und die Kindergruppen sind bei uns voll besetzt und wollen auftreten“, sagt Ronny Schulze, der beim Hartmannsdorfer Carnevalsclub die Veranstaltungstickets verkauft. Bezüglich der Besucher müsse man abwarten, ob sie wiederkommen.

Mit Konfetti zum Ministerpräsidenten

Vertreterinnen und Vertreter sächsischer Karnevalsvereine waren am Freitag in ihren bunten Uniformen zu einem Arbeitstreffen bei Michael Kretschmer (CDU) in Dresden. Dabei sei auch Konfetti auf dem Schreibtisch des sächsischen Ministerpräsidenten gelandet. „Er hat uns Tipps und Handlungsempfehlungen gegeben, welche Fördertöpfe fürs Ehrenamt wir anzapfen können“, berichtet Leipzigs Karnevalspräsident Steffen Hoffmann. „Das Brauchtum ist ja trotzdem da und wird gelebt, Karneval ist ein Teil des Jahreskalenders.“ Am 18. Juni will das Förderkomitee Leipziger Karneval in Taucha ein Sommerfest veranstalten, das aber weder Fasching noch Fastnacht noch Karneval im Titel tragen soll – damit mal wieder Gardetanz aufgeführt und ein Tanzvergnügen genossen werden kann.

Auch der große Rosenmontagsumzug in Köln und der Sitzungskarneval in Nordrhein-Westfalen fallen aus. Die Düsseldorfer Karnevalisten haben ihren Rosenmontagszug auf den 29. Mai verschoben.

Von Kerstin Decker