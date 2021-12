Karriereende im Blick: Alen Milosevic über ein ganz besonderes Jahr bei SC DHfK

Leipzig

„Das größte Ding, das natürlich hängenbleibt in diesem Jahr, ist ganz klar das Corona-Thema, mit dem wir tagtäglich konfrontiert waren und immer noch sind. Meines Erachtens ist das eine sehr langweilige Geschichte; ich weigere mich auch langsam, all die Diskussionen zu führen. Natürlich lese ich Zeitung und informiere mich. Aber mehr auch nicht mehr. Ich versuche einfach, mein letztes halbes Jahr im Profihandball zu genießen und jedes Spiel mitzunehmen. Persönlich ist es mir natürlich bewusst, dass ich in jeder Halle, die ich gerade bei Auswärtsspielen betrete, ein letztes Mal spiele.

Das Jahr hatte auch sein Gutes. In den Lockdowns oder Teil-Lockdowns in diesem Jahr habe ich gemerkt, wie ich mehr Zeit für mich bekommen habe, dafür weniger Ablenkung. Ein, zwei Abende die Woche bin ich eben nicht Essen gegangen, sondern habe mir Rezepte herausgesucht, nachgekocht. Ich lese abends doch mal ein Buch, das habe ich Jahre nicht gemacht. Das waren positive Nebeneffekte: Man findet mehr zu sich, hat Zeit für sich selbst, was in dieser schnellen Zeit mit Digitalisierung und Co. sonst zu kurz kommt.

Positives aus der Corona-Pandemie? Zeit für sich selbst, Frau und Hund

Ich ziehe aus den letzten Jahren insgesamt extrem positive Aspekte, habe noch mal einen Sprung nach vorne gemacht in Sachen Persönlichkeitsentwicklung und Selbstbestimmung. Das ist der Zeit geschuldet, die ich für mich hatte und mit meiner Frau verbracht habe. Ich konnte die Zweisamkeit genießen, die Spaziergänge mit unseren zwei großen Hunden in der Natur, man denkt nach. Einer der Punkte ist, dass ich extrem ruhig geworden bin. Ich versuche mehr, mich in die Meinung meiner Mitmenschen einzudenken und das Beste herauszuholen. Nicht nur auf meinem eigenen Standpunkt zu beharren.

Alen Milosevic blickt vorsichtig optimistisch in seine berufliche Zukunft – ohne den Handballsport. Quelle: Alexander Prautzsch

Ein großes Thema ist dabei für mich die Zukunft: Was will ich nach meiner Karriere machen? Meine Frau und ich haben uns entschieden, im Anschluss ein bisschen herumzureisen und an unserer Selbstständigkeit zu arbeiten. Wir sind im Sommer mit unsere Firma umgezogen in die Schweiz, meine Frau arbeitet schon von dort. Es ist ein schönes Gefühl, wenn es läuft. Dass man nach dem Karriereende nicht überlegen muss, wie das Abendessen auf den Tisch kommt. Wir kombinieren dann unsere Selbstständigkeit mit dem Reisen, genießen die Zeit, die wir zusätzlich haben. Wir haben eine GmbH gegründet, die sich mit Online-Marketing, Vermarktung und Investment beschäftigt. Breit gefächert…

Auch das war 2021: Rekord-Saison für Bundesliga-Handballer

Für mich wird für immer bleiben, dass wir in der Saison 2020/21 die beste Platzierung erreicht haben, die dieser Verein jemals geholt hat. Und das in einem Endspurt-Krimi, bei dem letztendlich die Tordifferenz entschieden hat. Das ist eine Geschichte, die werde ich irgendwann mal auf jeden Fall meinen Kindern erzählen.

Das gute Abschneiden hatte vielleicht auch ein bisschen etwas mit den Corona-Umständen zu tun. In der Rückrunde haben wir extrem souverän gespielt, viele Punkte gesammelt, unsere Auswärtsbilanz war noch nie so gut. Nur der THW als Meister hat eine bessere Rückrunde gespielt 2020/21, wir haben quasi das Feld von hinten aufgerollt. Und das zeugt von unserer mentalen Stärke.

Das eine oder andere Heimspiel haben wir dagegen unnötig abgegeben. Das hat vielleicht auch mit den Geisterspielen zu tun, denn unsere Zuschauer, die ganze Heimkulisse, hat auf uns einen großen Einfluss. Es ist wie eine Symbiose mit den Fans. Riesen Respekt habe ich auch vor unseren eigenen Mitarbeitern, die den ganzen Tag für uns arbeiten, alles aufbauen zu den Heimspielen in der Halle und wissen: Das machen sie nur für uns! Es kommen keine 2000, 3000 Leute. Und wenn sie dann fertig sind und eigentlich ihre Arbeit getan haben, gehen sie auf die Tribüne, machen Stimmung, trommeln. Dafür bin ich extrem dankbar, denn das merken wir auf dem Feld.

Wenn der Körper einem sagt: Es ist Zeit, Abschied zu nehmen

Es fragen mich viele: Wie schwer war es, die Entscheidung für mein Karriereende nach der aktuellen Saison zu treffen. Und ich muss sagen: Es war eine der schwersten Entscheidungen in meinem Leben. Der Vorteil war: Es ist über die letzten Jahre in mir gereift. Irgendwann habe ich mich damit beschäftigt, was danach passiert, wenn mein Vertrag zum Zeitpunkt C ausläuft. Verlängerst Du?

Alen Milosevic bei der Teampräsentation für die Saison 2021/2022 im August. Quelle: Christian Modla

Erst habe ich gedacht, ich könnte noch zwei, drei Jahre dranhängen, aber dann sind Verletzungen dazugekommen. Zweimal alleine meine Rückenverletzung. Wenn da eine Operation zur Sprache gekommen wäre, das hätte ich auf keinen Fall gemacht! Es sind ja immer Risiken damit verbunden. Ich habe auf meinen Körper gehört, auf meine Knie, Fußgelenke, man merkt die Jahre, die man auf diesem Niveau spielt. Dass man morgens schwerer aus dem Bett rauskommt.

Am Ende wäre die Energie, die ich reinstecken müsste, um mein Alter im Vergleich zu jüngeren Teamkollegen aufzuholen, es einfach nicht wert, zwei, drei Jahre weiterzuspielen, um dann irgendwann mit meinem Kind beispielsweise nicht mehr Fußball kicken zu können. Ich möchte nicht rausgetragen werden aus der Halle. Jetzt passt es mental und körperlich sehr gut mit dem Schlusspunkt. Es fühlt sich richtig an.“

Von Alen Milosevic