Was wird aus der Wasserfontäne im ehemaligen Karstadt in der Leipziger Innenstadt? Die Umbaupläne für das Warenhaus stoßen auf großes Interesse. Begrüßt wird insbesondere, dass die Eigentümer das Atrium erhalten wollen. Gleichzeitig wird immer lauter gefordert, dass auch die 30 Meter hohe Fontäne eine Zukunft haben sollte.

Sie sei das besondere Markenzeichen des Hauses – ist aber in den jüngst veröffentlichten Umbauplänen nicht mehr zu sehen. Die Investoren erklärten jetzt, dass es zur Fontäne „noch keine abschließende Entscheidung“ gibt.

Vorwürfe an die Denkmalschützer

Für den langjährigen Leipziger Denkmalschützer Jens Müller ist unklar, warum das Rathaus den Investoren nicht den Erhalt der Fontäne vorgeschrieben hat. „Der Karstadt-Lichthof mit der Fontäne im halb-öffentlichen Erdgeschossbereich war eine der Hauptattraktionen der Leipziger Innenstadt mit einer hohen Verweilqualität“, meint der heutige Ruheständler, der sich nach 1990 für die Neuerfassung und den Erhalt zahlreicher Leipziger Baudenkmale eingesetzt hat. „Für mich ist es unverständlich, dass die zuständige Genehmigungsbehörde die Umnutzungs- beziehungsweise Umbauplanung genehmigt hat, ohne die Beibehaltung und Wiederinbetriebnahme der Fontäne zu beauflagen.“

Sachsen, Leipzig: Nach mehr als 100 Jahren hat das Karstadt-Haus in Leipzig im Februar 2019 geschlossen. (Archivbild) Quelle: Sebastian Willnow/dpa

Das Karstadt-Gebäude, einschließlich seiner baulichen Veränderungen im Laufe seiner Geschichte, unterliege dem Denkmalschutzgesetz. „Erhaltung, Wartung und Betreibung der Fontäne sind gemäß Denkmalschutzrecht wirtschaftlich zumutbar“, sagt Müller. „Der Eigentümer hätte also nicht von seiner Erhaltungspflicht entbunden werden müssen. Warum hat das Amt für Bauordnung und Denkmalpflege nicht von seinem Ermessen Gebraucht gemacht, diesen attraktiven Ort im Stadtzentrum zu erhalten?“

Was wird mit den Thiele-Reliefs?

Für Denkmalschützer Müller ist es auch unverständlich, warum die städtische Behörde nicht auch gleich die zur Zeit in der Tiefgaragenzufahrt des Gebäudes untergebrachten Reliefs der Künstlerin Gisela Richter-Thiele wieder der Öffentlichkeit zugänglich gemacht hat. Sie waren früher oberhalb des ehemaligen Haupteingangs an der Petersstraße/Ecke Preußergäßchen angebracht. „Hierzu wäre jetzt die Gelegenheit gewesen“, sagt er. „Auch das verlangt das Denkmalschutzgesetz. Derartige Kunst und Geschichtszeugnisse sind für die Öffentlichkeit zugänglich zu erhalten.“

Für den Erhalt der Fontäne macht sich unter anderem auch der Verein City Leipzig Marketing stark, der die Interessen der Innenstadtakteure vertritt. „Es wäre sehr, sehr schade, wenn die Fontäne nicht wieder sprudeln sollte“, sagt dort Geschäftsstellenleiterin Heike Melzer. „Sie war ein echtes Highlight für die Innenstadt. Wenn sie bautechnisch zu erhalten wäre, würde das der Leipziger City gut tun.“

„Nur noch Fassade unter Denkmalschutz“

Im städtischen Amt für Bauordnung und Denkmalpflege heißt es, nach den umfassenden Umbauarbeiten zu Beginn der 2000er Jahre werde heute allein die Fassade des Warenhauses als Kulturdenkmal in der Denkmalliste der Stadt geführt. „Da das Wasserbecken mit der Wasserfontäne nicht Bestandteil des Kulturdenkmals ist, unterliegt es auch nicht den Bindungen des Denkmalschutzgesetzes“, erklärte eine Sprecherin. „Insofern bestand seitens der Denkmalbehörde keine Zugriffsmöglichkeit auf seine Erhaltung.“

Für das ehemalige Karstadt-Gebäude gibt es einen neuen Eigentümer. Quelle: Kempner

Für die Thiele-Reliefs habe ebenfalls keine Zugriffsmöglichkeit bestanden, „da seitens des neuen Eigentümers keine Veränderung der Reliefs geplant war“. Allerdings habe der Eigentümer davon überzeugt werden können, dass der jetzige Anbringungsort dem Kunstwerk nicht entspricht. „Insofern werden die Reliefs dank der Initiative des neuen Eigentümers sach- und fachgerecht ausgebaut und im Bereich des Dachgartens wieder angebracht“, kündigte die Sprecherin an. „Sie können so wieder in einem würdigen Rahmen präsentiert und der Öffentlichkeit im Rahmen von Führungen zugänglich gemacht werden.“

Eigentümer: Fontäne ist noch funktionsfähig

Die Eigentümergesellschaft lehnt den Erhalt der Fontäne nicht völlig ab. „Die Fontäne liegt im Gebäude und ist funktionsfähig, das wurde letzte Woche getestet“, mailte ein Sprecher der Beratergesellschaft ec|ADVISORS GmbH an die LVZ. Allerdings befinde sich „in der endgültigen Baugenehmigung keine Formulierung zur Fontäne, demnach könnte diese zurückgebaut werde“.

Weiter heißt es, die Gesellschaft habe „noch keine abschließende Entscheidung zur Ausstattung des Atriums im ersten Untergeschoss getroffen.“ Die Meinungen und Wünsche der Stadt Leipzig, der Bürgerschaft und von Interessengemeinschaften seien „dem Eigentümer bekannt und werden bei der Entscheidungsfindung selbstverständlich berücksichtigt“.

